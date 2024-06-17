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Экс-глава омского минздрава Наркевич получил награду за важные достижения

17 июня 2024, 09:35
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Губернатор наградил Артема Наркевича знаком «За служение Омской области» III степени в последний рабочий день министра.

Бывшего главу регионального минздрава Артема Наркевича наградили знаком «За служение Омской области». Распоряжение 14 июня подписал губернатор Виталий Хоценко.

«За важные достижения в отрасли здравоохранения Омской области наградить знаком отличия „За служение Омской области“ III степени Наркевича Артема Николаевича — министра здравоохранения Омской области», — говорится в документе.

Отметим, что 14 июня был последним рабочим днем Наркевича на посту министра. Он руководил ведомством с ноября 2023 года.

Артем Наркевич отправится работать в Москву. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Омской области стал его заместитель Андрей Сухарев.

В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Минздрав#Москва#Губернатор#Награда
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