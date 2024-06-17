Экс-глава омского минздрава Наркевич получил награду за важные достижения

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Бывшего главу регионального минздрава Артема Наркевича наградили знаком «За служение Омской области». Распоряжение 14 июня подписал губернатор Виталий Хоценко.
«За важные достижения в отрасли здравоохранения Омской области наградить знаком отличия „За служение Омской области“ III степени Наркевича Артема Николаевича — министра здравоохранения Омской области», — говорится в документе.
Отметим, что 14 июня был последним рабочим днем Наркевича на посту министра. Он руководил ведомством с ноября 2023 года.
Артем Наркевич отправится работать в Москву. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Омской области стал его заместитель Андрей Сухарев.