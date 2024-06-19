Омичи уехали в Курган и расплачивались в местных магазинах купюрами «2000 дублей»

Сотрудники УМВД установили машину, на которой ездили мужчины, и остановили ее на дорогах города. Выяснилось, что один из омичей был водителем, а второй заходил в магазины и расплачивался. У нарушителей изъяли более 80 поддельных банкнот, в отношении одного из них составили протокол по ч. 2 ст. 7.27 КоАП Рф«Мелкое хищение», в отношении второго — по ч. 2 ст. 12.7 КоАП Р «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления».