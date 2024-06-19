Омичи уехали в Курган и расплачивались в местных магазинах купюрами «2000 дублей»

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В Кургане полицейские задержали двух омичей, которые расплачивались в местных магазинах поддельными купюрами. Первое сообщение об этом поступило в полицию несколько дней назад. В магазин Варгашинского округа пришел мужчина, купил бутылку водки и расплатился за нее банкнотой «2000 дублей».
В первом случае продавец не заметила обмана, взяла деньги и даже дала сдачу — полторы тысячи рублей. Однако во второй раз обман раскрылся. Сотрудник другого магазина сразу понял, что купюра поддельная и отказался продавать товар. На место происшествия прибыли правоохранители.
Сотрудники УМВД установили машину, на которой ездили мужчины, и остановили ее на дорогах города. Выяснилось, что один из омичей был водителем, а второй заходил в магазины и расплачивался. У нарушителей изъяли более 80 поддельных банкнот, в отношении одного из них составили протокол по ч. 2 ст. 7.27 КоАП Рф«Мелкое хищение», в отношении второго — по ч. 2 ст. 12.7 КоАП Р «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления».