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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Омичи расплачивались в Кургане купюрами «2000 дублей» и попались полиции

Омичи уехали в Курган и расплачивались в местных магазинах купюрами «2000 дублей»

19 июня 2024, 12:24
Фото: УМВД России по Курганской области

Омичи расплачивались в Кургане купюрами «2000 дублей» и попались полиции

Двое омичей обманывали продавцов в курганских магазинах и платили за товар банкнотами «2000 дублей», по этому факту сотрудники УМВД начали проверку.

В Кургане полицейские задержали двух омичей, которые расплачивались в местных магазинах поддельными купюрами. Первое сообщение об этом поступило в полицию несколько дней назад. В магазин Варгашинского округа пришел мужчина, купил бутылку водки и расплатился за нее банкнотой «2000 дублей».

В первом случае продавец не заметила обмана, взяла деньги и даже дала сдачу — полторы тысячи рублей. Однако во второй раз обман раскрылся. Сотрудник другого магазина сразу понял, что купюра поддельная и отказался продавать товар. На место происшествия прибыли правоохранители.

Сотрудники УМВД установили машину, на которой ездили мужчины, и остановили ее на дорогах города. Выяснилось, что один из омичей был водителем, а второй заходил в магазины и расплачивался. У нарушителей изъяли более 80 поддельных банкнот, в отношении одного из них составили протокол по ч. 2 ст. 7.27 КоАП Рф«Мелкое хищение», в отношении второго — по ч. 2 ст. 12.7 КоАП Р «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления».

Фото: УМВД России по Курганской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Мошенничество#Россия#Деньги#Фальшивые купюры#Мошенники#Новости#Мошенник#Курган#Фальшивые деньги
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