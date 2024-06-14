Два омских сельчанина хотели заработать, но отдали деньги мошенникам

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Еще в мае пожилой мужчина увидел в интернете объявление, что можно быстро заработать. Для этого нужно было сделать вложения на инвестиционной площадке. «Наставник» сказал ему установить приложение на телефон и начать вкладывать. Через какое-то время злоумышленник заявил, что прибыль составила 980 тыс рублей, деньги уже можно вывести.
Собеседник убедил пенсионера, что ему нужен другой банковский счет, так как его карта по неизвестным причинам заблокирована. Тогда мужчина обратился к знакомой.
«Когда пришло уведомление о зачислении 980 тыс рублей, „наставник“ сообщил, что это та самая прибыль (позже выяснилось, что это был кредит, оформленный на заявительницу), и предложил снова пополнить на эту сумму брокерский счет, чтобы получить еще больший доход», — рассказали подробности в пресс-центре полиции.
Потом женщина отправила еще деньги на указанный счет, а пенсионер отправил им 340 тыс рублей (якобы для вывода новой прибыли). Тогда сельчане поняли, что связались с мошенниками, и пошли в полицию.
Правоохранительные органы выяснили, что звонки поступали из Австрии.