Два омских сельчанина хотели заработать, но отдали деньги мошенникам

Еще в мае пожилой мужчина увидел в интернете объявление, что можно быстро заработать. Для этого нужно было сделать вложения на инвестиционной площадке. «Наставник» сказал ему установить приложение на телефон и начать вкладывать. Через какое-то время злоумышленник заявил, что прибыль составила 980 тыс рублей, деньги уже можно вывести.