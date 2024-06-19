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Фальшивые купюры

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2024
Омичи уехали в Курган и расплачивались в местных магазинах купюрами «2000 дублей»
Двое омичей обманывали продавцов в курганских магазинах и платили за товар банкнотами «2000 дублей», по этому факту сотрудники УМВД начали проверку.
19 июня, 12:24
2023
Времена меняются. В Омской области стало намного меньше поддельных денег
Количество фальшивок уменьшилось больше чем в два раза, если сравнивать показатели прошлого года.
3 ноября 2023, 09:03
2022
В Омске 16-летний подросток потрудится на благо общества из-за поддельных денег
По данным силовиков, в интернете юноша купил три фальшивые пятитысячные купюры.
12 августа 2022, 03:19

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