Огненное шоу. Рядом с пивным заводом в Омске выгорела фура с прицепом

Сотрудники регионального МЧС сообщили, что узнали о пожаре в 12:09. Огонь охватил фуру на площади около 40 кв м. На место выезжали 12 спасателей, было задействовано три пожарных машины. На локализацию пожара потребовалось полчаса. Ближе к 13 часам специалисты усмирили открытое пламя.