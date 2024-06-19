Огненное шоу. Рядом с пивным заводом в Омске выгорела фура с прицепом

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сегодня днем, 19 июня, на улице Ивана Багнюка случилось возгорание. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, там практически дотла сгорела фура с прицепом. Соответствующая информация появилась в паблике «Инцидент Омск».
Груженное транспортное средство стояло у здания филиала компании «ИнБев Эфес», которая производит пиво. Омичи сказали, что, вероятно, у машины нагрелись газовые баллоны.
Сотрудники регионального МЧС сообщили, что узнали о пожаре в 12:09. Огонь охватил фуру на площади около 40 кв м. На место выезжали 12 спасателей, было задействовано три пожарных машины. На локализацию пожара потребовалось полчаса. Ближе к 13 часам специалисты усмирили открытое пламя.