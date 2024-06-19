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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

иллюстрация

Огненное шоу. Рядом с пивным заводом в Омске выгорела фура с прицепом

19 июня 2024, 13:05
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Рядом с пивным заводом в Омске выгорела фура с прицепом

Чтобы потушить пылающую машину, на место выезжали 12 человек.

Сегодня днем, 19 июня, на улице Ивана Багнюка случилось возгорание. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, там практически дотла сгорела фура с прицепом. Соответствующая информация появилась в паблике «Инцидент Омск».

Груженное транспортное средство стояло у здания филиала компании «ИнБев Эфес», которая производит пиво. Омичи сказали, что, вероятно, у машины нагрелись газовые баллоны.

Фото: «Инцидент Омск»

Сотрудники регионального МЧС сообщили, что узнали о пожаре в 12:09. Огонь охватил фуру на площади около 40 кв м. На место выезжали 12 спасателей, было задействовано три пожарных машины. На локализацию пожара потребовалось полчаса. Ближе к 13 часам специалисты усмирили открытое пламя.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Пожары#Новости#Сгорела фура#Пожары в Омской области#Фура
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