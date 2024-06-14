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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

иллюстрация

Мэр Сергей Шелест позвал омичей на семейный фестиваль

14 июня 2024, 07:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Мероприятие состоится уже в эти выходные.

Завтра, 15 июня, в городе пройдет второй этап фестиваля «Крепкая семья». Его запланировали на территории Омской крепости. Первый этап был майский, его организовали в сквере Дзержинского напротив городской администрации. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что праздник продлится с 14:00 до 17:00.

«Как и в прошлый раз, каждый участник мероприятия сможет найти занятие по душе: принять участие в танцевальных, творческих и кулинарных мастер-классах, посетить образовательные экскурсии, посмотреть выступления фокусников и дефиле собак», — отметил градоначальник у себя в Telegram-канале.

Также шесть омских семей продемонстрируют творческие визитки в разных номинациях: «Многодетная семья», «Крепкая семья», «Особенная семья», «Молодая семья», «Социально активная семья», «Крепкая семья» и «Семья с профессиональной династией».

Третий этап фестиваля состоится 13 июля в формате городского пикника. Его назовут «Клевое место». В рамках мероприятия организуют дегустацию ухи. Мэр города Сергей Шелест рассказал, пока идет поиск площадки, на которой проведут встречу для всех желающих семей.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Фестиваль#Развлечения#Семья#Новости#Сергей Шелест#Многодетная семья
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