Мэр Сергей Шелест позвал омичей на семейный фестиваль

Завтра, 15 июня, в городе пройдет второй этап фестиваля «Крепкая семья». Его запланировали на территории Омской крепости. Первый этап был майский, его организовали в сквере Дзержинского напротив городской администрации. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что праздник продлится с 14:00 до 17:00.