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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Ученые разработали метод T-REX для хранения ДНК без заморозки

Ученые разработали метод T-REX для хранения ДНК без заморозки

17 июня 2024, 12:18
Фото: 1MI
Ученые MIT разработали полимер, который поможет длительно сохранять ДНК без заморозки.

Ученые из MIT придумали полимер, который позволит хранить ДНК в течение долгового времени, при этом не использую заморозку. Для такого метода подходит стеклообразный полимер, ради эксперимента ученые успешно закодировали в ДНК заглавную тему композитора Джона Уильямса из «Парка Юрского периода» и логотип своего университета, рассказала «Новая Хакасия».

Полимер защищает молекулы от повреждения теплом, для их сохранности не понадобятся низкие температуры, поддержание которых тратит много энергии. Метод назвали T-REX — это аббревиатура от Thermoset-REinforced Xeropreservation.

Авторы исследования считают, что новый способ хранения ДНК вытеснит привычное замораживание. Сейчас они работают над тем, чтобы упростить процесс изготовления полимеров и формирования из них капсул.

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