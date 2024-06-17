Ученые разработали метод T-REX для хранения ДНК без заморозки

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Ученые из MIT придумали полимер, который позволит хранить ДНК в течение долгового времени, при этом не использую заморозку. Для такого метода подходит стеклообразный полимер, ради эксперимента ученые успешно закодировали в ДНК заглавную тему композитора Джона Уильямса из «Парка Юрского периода» и логотип своего университета, рассказала «Новая Хакасия».
Полимер защищает молекулы от повреждения теплом, для их сохранности не понадобятся низкие температуры, поддержание которых тратит много энергии. Метод назвали T-REX — это аббревиатура от Thermoset-REinforced Xeropreservation.
Авторы исследования считают, что новый способ хранения ДНК вытеснит привычное замораживание. Сейчас они работают над тем, чтобы упростить процесс изготовления полимеров и формирования из них капсул.