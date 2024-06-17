Ученые разработали метод T-REX для хранения ДНК без заморозки

Ученые из MIT придумали полимер, который позволит хранить ДНК в течение долгового времени, при этом не использую заморозку. Для такого метода подходит стеклообразный полимер, ради эксперимента ученые успешно закодировали в ДНК заглавную тему композитора Джона Уильямса из «Парка Юрского периода» и логотип своего университета, рассказала «Новая Хакасия».