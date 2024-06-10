Ученые доказали, что младенцы развиваются по принципу искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Ученые нашли объяснение, почему «беспомощное» состояние младенца длится так долго и почему, например, жеребята начинают ходить уже в день своего рождения, а человеку обычно нужно от 10 до 15 месяцев.
Новое исследование нейробиологов из Тринити-колледжа в Дублине показало, что мозг ребенка в первый год жизни занят важным делом — он изучает мощные базовые модели, подобные тем, что лежат в основе искусственного интеллекта. Исследователи использовали визуализацию мозга младенца и выяснили, что многие системы у них обрабатывают потоки информации, которая поступает с помощью органов чувств.
Ученые уверены, что будущие исследования в этой отрасли могут вдохновить новое поколение моделей ИИ.