Ученые доказали, что младенцы развиваются по принципу искусственного интеллекта

Новое исследование нейробиологов из Тринити-колледжа в Дублине показало, что мозг ребенка в первый год жизни занят важным делом — он изучает мощные базовые модели, подобные тем, что лежат в основе искусственного интеллекта. Исследователи использовали визуализацию мозга младенца и выяснили, что многие системы у них обрабатывают потоки информации, которая поступает с помощью органов чувств.