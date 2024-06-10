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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Ученые доказали, что младенцы развиваются по принципу искусственного интеллекта

10 июня 2024, 14:27
Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что младенцы в период «беспомощности» развиваются и изучают мощные базовые модели, подобные тем, что лежат в основе искусственного интеллекта.

Ученые нашли объяснение, почему «беспомощное» состояние младенца длится так долго и почему, например, жеребята начинают ходить уже в день своего рождения, а человеку обычно нужно от 10 до 15 месяцев.

Новое исследование нейробиологов из Тринити-колледжа в Дублине показало, что мозг ребенка в первый год жизни занят важным делом — он изучает мощные базовые модели, подобные тем, что лежат в основе искусственного интеллекта. Исследователи использовали визуализацию мозга младенца и выяснили, что многие системы у них обрабатывают потоки информации, которая поступает с помощью органов чувств.

Ученые уверены, что будущие исследования в этой отрасли могут вдохновить новое поколение моделей ИИ.

Россия входит в топ-10 стран-лидеров по использованию искусственного интеллекта
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Нейросеть#Искусственный интелект#Искусственный интеллект#ИИ
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