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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

Двухэтажное здание на Почтовой, 33

Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку

17 июня 2024, 04:25
Фото: yandex.ru/maps
Двухэтажное здание на Почтовой, 33

В Омске за 39 млн выставили на продажу старинное деревянное здание на Почтовой

За эту цену новый собственник также получит теплый гараж и земельный участок площадью 1075 кв. м.

В Омске ищут нового собственника для памятника архитектуры на Почтовой, 33. Речь идет о двухэтажном деревянном здании, построенном в 1910-е годы и расположенном на пересечении Маршала Жукова и Лермонтова. Раньше здание занимало еврейское училище, сейчас же в нем размещаются офисы различных компаний.

Торгово-офисный комплекс на Почтовой вместе с оформленным в собственность земельным участком продают за 39 млн рублей. Участок площадью 1075 «квадратов» предназначен для общественно-деловых целей. Двухэтажное здание площадью 550 кв. м разделено на отдельные кабинеты, санузлы и подсобно-технические помещения. Помимо этого, рядом расположен одноэтажный теплый гараж.

«Территория огорожена забором. Имеется собственная автостоянка (асфальтирована). Все строения в собственности, оформлены надлежащим образом, поставлены на кадастровый учет», — говорится в объявлении.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о реставрации исторического здания на Куйбышева. Вокруг объекта месяц назад появились строительные леса. Ремонтно-реставрационные работы потребовались для сохранения облика постройки и ее дальнейшего использования.

Без изменения фасада. В центре Омска началась реставрация исторического здания
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#Юлия Истомина#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Земельный участок#Новости#Историческое здание#Объект культурного наследия
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