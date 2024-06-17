Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В Омске ищут нового собственника для памятника архитектуры на Почтовой, 33. Речь идет о двухэтажном деревянном здании, построенном в 1910-е годы и расположенном на пересечении Маршала Жукова и Лермонтова. Раньше здание занимало еврейское училище, сейчас же в нем размещаются офисы различных компаний.
Торгово-офисный комплекс на Почтовой вместе с оформленным в собственность земельным участком продают за 39 млн рублей. Участок площадью 1075 «квадратов» предназначен для общественно-деловых целей. Двухэтажное здание площадью 550 кв. м разделено на отдельные кабинеты, санузлы и подсобно-технические помещения. Помимо этого, рядом расположен одноэтажный теплый гараж.
«Территория огорожена забором. Имеется собственная автостоянка (асфальтирована). Все строения в собственности, оформлены надлежащим образом, поставлены на кадастровый учет», — говорится в объявлении.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о реставрации исторического здания на Куйбышева. Вокруг объекта месяц назад появились строительные леса. Ремонтно-реставрационные работы потребовались для сохранения облика постройки и ее дальнейшего использования.