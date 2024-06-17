Построили в 1910-х. В центре Омска за 39 млн продают старинную деревянную двухэтажку

В Омске ищут нового собственника для памятника архитектуры на Почтовой, 33. Речь идет о двухэтажном деревянном здании, построенном в 1910-е годы и расположенном на пересечении Маршала Жукова и Лермонтова. Раньше здание занимало еврейское училище, сейчас же в нем размещаются офисы различных компаний.