«Что за издевательство?». Омичи пожаловались на резко выросшие цены на такси

Напомним, что в марте компания «Яндекс Такси» ввела новые правила отмены поездок. Теперь количество несостоявшихся заказов фиксируется в приложении, чем меньше их у пользователя, тем быстрее к нему приедет машина. Такая система, как объяснили в компании, нужна для того, чтобы пассажиры не отказывались от поездок без необходимости.