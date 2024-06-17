«Что за издевательство?». Омичи пожаловались на резко выросшие цены на такси

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Инцидент Омск». По словам омичей, цены на такси начали стремительно расти, вероятно, причина этому в резко наступившей жаре. На протяжении трех предыдущих дней столбик термометра поднимался до +32 градусов.
«Что опять за цены на такси! В 2 раза дороже?! Если человек в положении и тяжело ходить! Или в больницу надо! Это что за издевательство! Зато все дороги разом на левом перекрыли! А до ближайшего транспорта, откуда можно уехать, идти 3 остановки!» — написала омичка.
Напомним, что в марте компания «Яндекс Такси» ввела новые правила отмены поездок. Теперь количество несостоявшихся заказов фиксируется в приложении, чем меньше их у пользователя, тем быстрее к нему приедет машина. Такая система, как объяснили в компании, нужна для того, чтобы пассажиры не отказывались от поездок без необходимости.