Ливень, крупный град и ветер. В Омской области объявили штормовое предупреждение

В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, средин них: повреждением линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабо закрепленных конструкций и другие. Если вы стали свидетелем ЧС, необходимо сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы — 101.