Ливень, крупный град и ветер. В Омской области объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В Омской области объявили штормовое предупреждение, о надвигающейся опасной погоде предупредили в МЧС. До конца дня на территории региона ожидается сильный ливень, ветер порывами 25 м/с, крупный град и гроза.
В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, средин них: повреждением линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабо закрепленных конструкций и другие. Если вы стали свидетелем ЧС, необходимо сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы — 101.
Напомним, что после недельной жары в Омскую область вернется похолодание. На следующей неделе температура воздуха будет опускаться до +9 градусов.