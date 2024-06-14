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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня и града

Ливень, крупный град и ветер. В Омской области объявили штормовое предупреждение

14 июня 2024, 13:32
Фото: МЧС России по Омской области

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня и града

Сотрудники МЧС предупредили жителей региона о надвигающейся опасной погоде. По сообщениям синоптиков, в Омской области ожидается сильный ливень, крупный град и ветер порывами до 25 м/с.

В Омской области объявили штормовое предупреждение, о надвигающейся опасной погоде предупредили в МЧС. До конца дня на территории региона ожидается сильный ливень, ветер порывами 25 м/с, крупный град и гроза.

В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, средин них: повреждением линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий, падение слабо закрепленных конструкций и другие. Если вы стали свидетелем ЧС, необходимо сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы — 101.

Напомним, что после недельной жары в Омскую область вернется похолодание. На следующей неделе температура воздуха будет опускаться до +9 градусов.

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#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#ГУ МЧС по Омской области#Штормовое предупреждение#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Ухудшение погоды#Штормовой ветер#Шторм#Опасная погода#Изменение погоды
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