Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды

21 мая в Омске началось поэтапное отключение горячей воды, первыми без нее остались некоторые жители Центрального округа (с 21 мая по 3 июня). Ближайшее отключение запланировано на период с 19 июня по 2 июля и затронет омичей из Ленинского, Октябрьского и Центрального округов (ТЭЦ-2, ТЭЦ-5).