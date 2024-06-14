Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
21 мая в Омске началось поэтапное отключение горячей воды, первыми без нее остались некоторые жители Центрального округа (с 21 мая по 3 июня). Ближайшее отключение запланировано на период с 19 июня по 2 июля и затронет омичей из Ленинского, Октябрьского и Центрального округов (ТЭЦ-2, ТЭЦ-5).
Без горячей воды в этот период останется 1 061 объект, среди них жилые дома, медицинские учреждения, школы и детские сады. Узнать точные адреса, которые затронет масштабное отключение, можно на сайте Омск РТС.
Напомним, что всего будет семь этапов отключения, последний завершится 12 августа.