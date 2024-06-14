gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

С 19 июня больше тысячи омских строений останутся без горячей воды

Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды

14 июня 2024, 09:11
Фото: 1MI

С 19 июня больше тысячи омских строений останутся без горячей воды

С 21 мая в Омске начался сезон отключения горячей воды, он проходит в несколько этапов, ближайший — с 19 июня по 2 июня.

21 мая в Омске началось поэтапное отключение горячей воды, первыми без нее остались некоторые жители Центрального округа (с 21 мая по 3 июня). Ближайшее отключение запланировано на период с 19 июня по 2 июля и затронет омичей из Ленинского, Октябрьского и Центрального округов (ТЭЦ-2, ТЭЦ-5).

Без горячей воды в этот период останется 1 061 объект, среди них жилые дома, медицинские учреждения, школы и детские сады. Узнать точные адреса, которые затронет масштабное отключение, можно на сайте Омск РТС.

Напомним, что всего будет семь этапов отключения, последний завершится 12 августа.

В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Ремонт водопровода#Отключение
Подпишитесь
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
Сегодня, 03:42
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
Сегодня, 08:31
Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67
Сегодня, 06:36
Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:32
"