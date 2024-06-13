Омичам показали, как выглядит водяной лед на самом высоком вулкане Марса

Иней образуется всего на несколько часов, а затем под воздействием солнечных лучей испаряется. Слой инея очень тонкий — по оценкам ученых, он примерно равен толщине волоса. Несмотря на свою небольшую толщину, пятна инея могут быть весьма обширными. Исследователи подсчитали, что за зиму между атмосферой и поверхностью перемещается не менее 150 тысяч тонн воды в виде инея.