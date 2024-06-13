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Updated Сегодня, 10:26

на вершинах вулканов в нагорье Тарсис обнаружили иней

Омичам показали, как выглядит водяной лед на самом высоком вулкане Марса

13 июня 2024, 10:24
Фото: Adomas Valantinas / ESA/DLR/FU Berlin
на вершинах вулканов в нагорье Тарсис обнаружили иней
Международная группа ученых обнаружила на вершинах вулканов в районе Тарсис на Марсе тонкий слой водяного инея. Слой влаги по толщине сравним с волосом. Иней образуется всего на пару часов, а затем под воздействием солнечных лучей испаряется.

Накануне в издании Nature Geoscience было опубликовано исследование, в котором говорится, что расположение региона вблизи экватора планеты ставит под сомнение все представления о динамике климата на Марсе.

Тщательный анализ 30 тысяч цветных фотографий, сделанных системой CaSSIS на борту орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, помог обнаружить иней. Эти результаты подтвердили независимые наблюдения, сделанные с помощью спектрометра на той же станции, а также со стереокамерой на борту орбитального аппарата Mars Express. Об этом сообщает «Новая Хакасия».

Иней образуется всего на несколько часов, а затем под воздействием солнечных лучей испаряется. Слой инея очень тонкий — по оценкам ученых, он примерно равен толщине волоса. Несмотря на свою небольшую толщину, пятна инея могут быть весьма обширными. Исследователи подсчитали, что за зиму между атмосферой и поверхностью перемещается не менее 150 тысяч тонн воды в виде инея.

В Тарсисе можно увидеть множество огромных вулканов. Например, потухший вулкан Олимп Монс по размерам примерно равен Франции. Эти величественные горы возвышаются над окружающими равнинами, иногда в два раза превышая высоту земного Эвереста. Ученые предполагают, что циркуляция воздуха над этими горами создает уникальный микроклимат, благодаря которому здесь могут образовываться тонкие пятна инея.

Также, по мнению ученых, изучение процесса образования инея на Марсе поможет раскрыть больше тайн этой планеты. В частности, исследователи смогут понять, где на Марсе находится вода и как она циркулирует. Это важно для будущих миссий и поисков признаков жизни на Красной планете.

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