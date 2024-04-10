Омский футбольный клуб «Иртыш» назначил главным тренером московского специалиста

Мишаткин начал заниматься футболом в ФШМ «Москва». С 1991 по 2006 годы играл в качестве профессионального футболиста в клубах Москвы и области, а после стал тренером. Трудился в академиях ЦСКА и «Локомотива». В 2023 году возглавил ФК «Тверь».