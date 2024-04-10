Омский футбольный клуб «Иртыш» назначил главным тренером московского специалиста

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В омском ФК «Иртыш» сегодня, 10 апреля, представили нового главного тренера. Им стал 50-летний Максим Мишаткин.
Мишаткин начал заниматься футболом в ФШМ «Москва». С 1991 по 2006 годы играл в качестве профессионального футболиста в клубах Москвы и области, а после стал тренером. Трудился в академиях ЦСКА и «Локомотива». В 2023 году возглавил ФК «Тверь».
Помощниками главного тренера стали Андрей Кучерявых, Николай Овечкин, Роман Тарасов, Александр Шуленин.
Ранее Город55 сообщал, что клуб расторг контракт с главным тренером Валерием Петраковым. Также трудовые договоры разорвали с начальником команды Валерием Волошиным и помощниками тренера Сергеем Емельяновым, Денисом Соловьевым и Андреем Разиным.