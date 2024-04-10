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Омский футбольный клуб «Иртыш» назначил главным тренером московского специалиста

10 апреля 2024, 06:24
Фото: 1MI
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Наставником команды стал 50-летний Максим Мишаткин.

В омском ФК «Иртыш» сегодня, 10 апреля, представили нового главного тренера. Им стал 50-летний Максим Мишаткин.

Мишаткин начал заниматься футболом в ФШМ «Москва». С 1991 по 2006 годы играл в качестве профессионального футболиста в клубах Москвы и области, а после стал тренером. Трудился в академиях ЦСКА и «Локомотива». В 2023 году возглавил ФК «Тверь».

Ранее Максим Мишаткин работал в клубе «Тверь»Ранее Максим Мишаткин работал в клубе «Тверь»
Ранее Максим Мишаткин работал в клубе «Тверь»
Фото: ФК Иртыш

Помощниками главного тренера стали Андрей Кучерявых, Николай Овечкин, Роман Тарасов, Александр Шуленин.

Ранее Город55 сообщал, что клуб расторг контракт с главным тренером Валерием Петраковым. Также трудовые договоры разорвали с начальником команды Валерием Волошиным и помощниками тренера Сергеем Емельяновым, Денисом Соловьевым и Андреем Разиным.

В омском ФК «Иртыш» уволили главного тренера и представили нового врио
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#Спорт#Футбол#Москва#Иртыш#ФК "Иртыш"#Тренер#ЦСКА#Евгений Игишев#Локомотив#Максим Мишаткин
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