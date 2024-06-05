Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Департаменту строительства не удалось с первой попытки найти проектировщика кладбища рядом с Юго-Восточным кладбищем. Аукцион признали несостоявшимся.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в протоколе подведения итогов определения поставщика.
Новое кладбище хотят обустроить у села Морозовка Омского района. За разработку проекта депстрой готов был заплатить 3,7 млн рублей. Готовую проектную документацию хотели получить до 20 декабря 2024 года.
Построить новое кладбище, кстати, планируют в 2025 году. Работы обойдутся примерно в 200 млн рублей. Под новые захоронения отведен участок площадью 103 083 кв. м по соседству с уже действующим Юго-Восточным кладбищем. Напомним, что к августу 2024-го на Левом берегу должно появиться Западное кладбище на 3725 могил. Контракт стоимостью 247 млн рублей выиграла компания «Геосинтетика».