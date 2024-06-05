Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки

Построить новое кладбище, кстати, планируют в 2025 году. Работы обойдутся примерно в 200 млн рублей. Под новые захоронения отведен участок площадью 103 083 кв. м по соседству с уже действующим Юго-Восточным кладбищем. Напомним, что к августу 2024-го на Левом берегу должно появиться Западное кладбище на 3725 могил. Контракт стоимостью 247 млн рублей выиграла компания «Геосинтетика».