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Аукцион провалился. В Омске не нашли проектировщика для нового кладбища у Морозовки

5 июня 2024, 08:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

Депстрой не нашел желающих спроектировать новое кладбище под Омском

На торги не поступило ни одной заявки от проектных компаний.

Департаменту строительства не удалось с первой попытки найти проектировщика кладбища рядом с Юго-Восточным кладбищем. Аукцион признали несостоявшимся.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в протоколе подведения итогов определения поставщика.

Новое кладбище хотят обустроить у села Морозовка Омского района. За разработку проекта депстрой готов был заплатить 3,7 млн рублей. Готовую проектную документацию хотели получить до 20 декабря 2024 года.

Построить новое кладбище, кстати, планируют в 2025 году. Работы обойдутся примерно в 200 млн рублей. Под новые захоронения отведен участок площадью 103 083 кв. м по соседству с уже действующим Юго-Восточным кладбищем. Напомним, что к августу 2024-го на Левом берегу должно появиться Западное кладбище на 3725 могил. Контракт стоимостью 247 млн рублей выиграла компания «Геосинтетика».

Без конкуренции. За право построить новое кладбище в Омске сражалась одна компания
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Аукцион#Департамент строительства#Кладбище#Проект#Новости
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