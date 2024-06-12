18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:33
Стало известно, кто займется реставрацией исторического памятника по адресу улица Тарская, 15, в центре Омска. Из реестра объектов культурного наследия следует, что постройку возвели в конце 19 века, она является «Зданием бывшего Кадышевского почтово-телеграфного отделения».
Заказчиком работ выступило ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“, филиал которого сейчас располагается в здании. Цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок, составила 18 309 000 рублей. Работы по восстановлению объекта культурного наследия будет выполнять омская компания „Трестстрой-2000“. Завершить реставрацию необходимо до 5 декабря 2024 года.
Среди видов работ, которые предстоит выполнить подрядчику, следующие: укрепление фундамента здания, гидроизоляция стен цокольного этажа, ремонт кирпичной кладки, восстановление утраченных декоративных элементов, штукатурка и покраска фасада, ремонт водосточной системы и другие.