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В центре Омска отреставрируют историческое здание суда

18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание

12 июня 2024, 05:30
Фото: Яндекс Карты

В центре Омска отреставрируют историческое здание суда

Найден подрядчик, который займется реставрацией исторического здания на улице Тарской в Омске, сейчас там располагается филиал ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“.

Стало известно, кто займется реставрацией исторического памятника по адресу улица Тарская, 15, в центре Омска. Из реестра объектов культурного наследия следует, что постройку возвели в конце 19 века, она является «Зданием бывшего Кадышевского почтово-телеграфного отделения».

Заказчиком работ выступило ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“, филиал которого сейчас располагается в здании. Цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок, составила 18 309 000 рублей. Работы по восстановлению объекта культурного наследия будет выполнять омская компания „Трестстрой-2000“. Завершить реставрацию необходимо до 5 декабря 2024 года.

Среди видов работ, которые предстоит выполнить подрядчику, следующие: укрепление фундамента здания, гидроизоляция стен цокольного этажа, ремонт кирпичной кладки, восстановление утраченных декоративных элементов, штукатурка и покраска фасада, ремонт водосточной системы и другие.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Исторические здания#Культурное наследие#Новости#История#Историческое здание#Культура55#Исторический памятник#Реставрация#Объект культурного наследия#Историческая реконструкция
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