18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание

Заказчиком работ выступило ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“, филиал которого сейчас располагается в здании. Цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок, составила 18 309 000 рублей. Работы по восстановлению объекта культурного наследия будет выполнять омская компания „Трестстрой-2000“. Завершить реставрацию необходимо до 5 декабря 2024 года.