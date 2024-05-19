Представительство Омской области в Москве отремонтируют за 25 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Здание на Большом Козловском переулке ждут ремонтные работы: на эти цели из областного бюджета выделено 25, 3 миллиона рублей. Кто именно займется работами в представительстве — пока не ясно: подрядчика определят уже после 7 июня. Но — в документах, представленных на портале ЕИС уже можно ознакомиться с проектом будущего интерьера представительства.
Но, несмотря на формулировку «текущий ремонт» в проекте контракта, конъюнктурный анализ, приложенный к общему пакету документов, намекает на, по большей части, косметические работы в помещении: кнопки, проводные пульты управления, встраиваемые светильники, считыватели смарт-карт и самые современные отделочные материалы.
Напомним, ранее Город55 сообщал о завершении аукциона на ремонт подземного перехода у остановки «Главпочтамт» — ни один подрядчик не заявил о своем участии в торгах: