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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Изображение из альбома визуализации проекта

Представительство Омской области в Москве отремонтируют за 25 миллионов рублей

19 мая 2024, 09:34
Фото: Портал ЕИС «Закупки»
Изображение из альбома визуализации проекта

Представительство Омской области в столице отреставрируют за 25 миллионов рублей

Соответствующую запись ведомство разместило на ЕИС «Закупки». Предварительная дата завершения текущего ремонта — не позднее 15 ноября 2024 года.

Здание на Большом Козловском переулке ждут ремонтные работы: на эти цели из областного бюджета выделено 25, 3 миллиона рублей. Кто именно займется работами в представительстве — пока не ясно: подрядчика определят уже после 7 июня. Но — в документах, представленных на портале ЕИС уже можно ознакомиться с проектом будущего интерьера представительства.

Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проектаИзображение из альбома визуализации проекта
Изображение из альбома визуализации проекта
Фото: Портал ЕИС "Закупки"

Но, несмотря на формулировку «текущий ремонт» в проекте контракта, конъюнктурный анализ, приложенный к общему пакету документов, намекает на, по большей части, косметические работы в помещении: кнопки, проводные пульты управления, встраиваемые светильники, считыватели смарт-карт и самые современные отделочные материалы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о завершении аукциона на ремонт подземного перехода у остановки «Главпочтамт» — ни один подрядчик не заявил о своем участии в торгах:

Пока откладывается. Никто не захотел ремонтировать подземный переход в центре Омска
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#Илья Скобин#Ремонт#Омск#Москва#Аукцион#Подрядчик#Торги#Подземный переход#Новости#Закупки#Интерьер#Представительство
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