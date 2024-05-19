Представительство Омской области в Москве отремонтируют за 25 миллионов рублей

Здание на Большом Козловском переулке ждут ремонтные работы: на эти цели из областного бюджета выделено 25, 3 миллиона рублей. Кто именно займется работами в представительстве — пока не ясно: подрядчика определят уже после 7 июня. Но — в документах, представленных на портале ЕИС уже можно ознакомиться с проектом будущего интерьера представительства.