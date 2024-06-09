Глава Следкома поручил проверить дело подростков, стрелявших в омичку с коляской

Напомним, о происшествии сообщили 5 июня: «перебравшие» подростки, занявшие лавочку у подъезда, вступили в перепалку с местной жительницей, попросившей их уступить место. Аргументы «молодежи» закончились очень быстро — вскоре они перешли на оскорбления и применение пневматического оружия. По данным пресс-службы МВД, ребенок не пострадал, но в спинке коляски была обнаружена пара отверстий от пуль, еще 5 ранений у себя обнаружила пострадавшая. Кроме того, сотрудник ведомства отметил, что личности нападавших уже установлены и в отношении них могут возбудить уголовное дело.