gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

иллюстрация

Глава Следкома поручил проверить дело подростков, стрелявших в омичку с коляской

9 июня 2024, 04:56
Фото: 1MI
иллюстрация

Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом омичей, стрелявших в женщину с коляской

Александр Бастрыкин распорядился начать процессуальную проверку по делу пьяных подростков, расстрелявших из пневматического пистолета женщину с ребенком.

Как сообщили в пресс-центре Следственного комитета, конфликт пьяных подростков с местной жительницей, вышедшей на прогулку с ребенком, привлек внимание главы Следкома — Александра Бастрыкина. Как отмечается в сообщении, исполняющему обязанности главы регионального Следственного управления уже поручено организовать проверку инцидента, а все ее результаты, в формате доклада, представить главе ведомства.

Напомним, о происшествии сообщили 5 июня: «перебравшие» подростки, занявшие лавочку у подъезда, вступили в перепалку с местной жительницей, попросившей их уступить место. Аргументы «молодежи» закончились очень быстро — вскоре они перешли на оскорбления и применение пневматического оружия. По данным пресс-службы МВД, ребенок не пострадал, но в спинке коляски была обнаружена пара отверстий от пуль, еще 5 ранений у себя обнаружила пострадавшая. Кроме того, сотрудник ведомства отметил, что личности нападавших уже установлены и в отношении них могут возбудить уголовное дело.

Дважды попал в коляску. Пьяный подросток выстрелил в омичку с младенцем и сбежал
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Молодежь#Подростки#Уголовное дело#Проверка#Стрельба#Следком#Пневматический пистолет#Новости#Александр Бастрыкин#Прогулка#Инцидент#Конфликт#Пострадавшая#Подъезд#Оскорбления#Ранения
Подпишитесь
Громкие задержания, перспективы региона и будущее «Федоровки». Главные темы недели
Сегодня, 10:13
Депутату Омского горсовета Саханю изберут меру пресечения в Московском суде
Сегодня, 05:33
По щиколотку. Омичи вновь пожаловались на воду в подвалах домов на Пригородной улице
Сегодня, 04:15
Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ
Сегодня, 03:18
Подарок омичам. Виталий Хоценко показал архитектурную подсветку Ленинградского моста
Сегодня, 06:09
Малыш в больнице. Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Омске
Сегодня, 07:15
"