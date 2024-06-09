Глава Следкома поручил проверить дело подростков, стрелявших в омичку с коляской

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Как сообщили в пресс-центре Следственного комитета, конфликт пьяных подростков с местной жительницей, вышедшей на прогулку с ребенком, привлек внимание главы Следкома — Александра Бастрыкина. Как отмечается в сообщении, исполняющему обязанности главы регионального Следственного управления уже поручено организовать проверку инцидента, а все ее результаты, в формате доклада, представить главе ведомства.
Напомним, о происшествии сообщили 5 июня: «перебравшие» подростки, занявшие лавочку у подъезда, вступили в перепалку с местной жительницей, попросившей их уступить место. Аргументы «молодежи» закончились очень быстро — вскоре они перешли на оскорбления и применение пневматического оружия. По данным пресс-службы МВД, ребенок не пострадал, но в спинке коляски была обнаружена пара отверстий от пуль, еще 5 ранений у себя обнаружила пострадавшая. Кроме того, сотрудник ведомства отметил, что личности нападавших уже установлены и в отношении них могут возбудить уголовное дело.