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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

иллюстрация

С понедельника в Омске перекроют ряд улиц для ремонта теплосетей. Публикуем их список

8 июня 2024, 12:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В Омске с 10 июня по 15 октября перекроют движение транспорта на некоторых улицах из-за ремонта теплосетей. Работы проведут специалисты «Омских распределительных тепловых сетей»

Жителей Омска предупредили о временном перекрытии движения транспорта на некоторых улицах города. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях. Ограничения будут действовать с 10 июня по 15 октября.

Как сообщили в городской администрации, работы будут проводить специалисты «Омских распределительных тепловых сетей». На этот период перекроют следующие улицы:

  • с 10 июня и до 15 октября — участок дороги от дома 27/1 по улице Куйбышева до дома 3 по Иркутской улице;
  • с 10 июня и до 15 октября — участок дороги от 4-й Линии до дома 70/1 по Иркутской улице;
  • 21 июня с 8 часов вечера и до 6 часов утра 24 июня — участок дороги от дома 26/1 до дома 27/1 по улице Куйбышева.

Напомним, что в следующее воскресенье с 6 до 11 часов полностью перекроют движение для всех видов транспорта на участках улиц 19-я и 20-я Линии от улицы Лермонтова до улицы 10-летия Октября. Кроме того, с 5:30 до 11 часов утра также будет запрещена парковка на территории, прилегающей к Соборной мечети. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок по Центральному административному округу.

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