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Updated Сегодня, 05:52

иллюстрация

На улицах Омска появятся новые светофоры и камеры за 65,5 млн. Публикуем список мест

4 июня 2024, 05:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Сергей Шелест рассказал, что в Омске появятся шесть новых светофоров и два комплекса фотовидеофиксации. На эти цели из областного бюджета уже выделили 65,5 млн рублей. Уже в конце июня выберут подрядчиков, которые установят новое оборудование.

Сегодня Сергей Шелест сообщил в своем тг-канале, что в Омске в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» появятся шесть новых светофоров и два комплекса фотовидеофиксации. Это обойдется в 65,5 млн рублей.

На эти цели из областного бюджета уже выделены все необходимые средства. В конце июня будут выбраны подрядчики, которые установят светофоры и системы фиксации нарушений. Работы будут контролироваться УДХБ.

Новые комплексы фотовидеофиксации установят на следующих участках:

  1. от улицы 20 лет РККА до улицы Шебалдина;
  2. от 3-й Транспортной до Богдана Хмельницкого.

Новые светофоры появятся на следующих улицах:

  • Панфилова — 2-я Транспортная;
  • Ватутина — Дмитриева;
  • 1-я Трамвайная — Воровского;
  • Машиностроительная — Гашека;
  • Красноярский тракт — дорога на Большие Поля;
  • Магистральная — Нефтезаводская.

Напомним, что недавно в Омске скорректировали работу светофоров на перекрестке улиц Машиностроительной и Фрезерной после многочисленных просьб омичей. Дело в том, что на этом перекрестке наблюдается интенсивное движение легковых и грузовых машин.

Чтобы улучшить ситуацию на улице Машиностроительной и увеличить ее пропускную способность, время действия разрешающего сигнала светофора было увеличено для авто, движущихся от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной. Эти изменения будут действовать с 6 утра до 3 часов дня.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Светофоры#Подрядчики#Улицы#Безопасность дорожного движения#Региональный проект#Фото-видеофиксация
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