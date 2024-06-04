На улицах Омска появятся новые светофоры и камеры за 65,5 млн. Публикуем список мест

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Сегодня Сергей Шелест сообщил в своем тг-канале, что в Омске в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» появятся шесть новых светофоров и два комплекса фотовидеофиксации. Это обойдется в 65,5 млн рублей.
На эти цели из областного бюджета уже выделены все необходимые средства. В конце июня будут выбраны подрядчики, которые установят светофоры и системы фиксации нарушений. Работы будут контролироваться УДХБ.
Новые комплексы фотовидеофиксации установят на следующих участках:
Новые светофоры появятся на следующих улицах:
Напомним, что недавно в Омске скорректировали работу светофоров на перекрестке улиц Машиностроительной и Фрезерной после многочисленных просьб омичей. Дело в том, что на этом перекрестке наблюдается интенсивное движение легковых и грузовых машин.
Чтобы улучшить ситуацию на улице Машиностроительной и увеличить ее пропускную способность, время действия разрешающего сигнала светофора было увеличено для авто, движущихся от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной. Эти изменения будут действовать с 6 утра до 3 часов дня.