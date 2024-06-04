На улицах Омска появятся новые светофоры и камеры за 65,5 млн. Публикуем список мест

Чтобы улучшить ситуацию на улице Машиностроительной и увеличить ее пропускную способность, время действия разрешающего сигнала светофора было увеличено для авто, движущихся от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной. Эти изменения будут действовать с 6 утра до 3 часов дня.