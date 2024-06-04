gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Сергей Шелест назвал точную дату открытия Ленинградского моста в Омске

Готовится к испытаниям. Мэр Шелест назвал точную дату открытия Ленинградского моста

4 июня 2024, 13:56
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Сергей Шелест назвал точную дату открытия Ленинградского моста в Омске

Градоначальник рассказал, что с завтрашнего дня для проезда станут доступны четыре полосы из шести, в полной мере мост начнет работу 12 июня.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, что с 5:00 завтрашнего дня на Ленинградском мосту будут открыты для движения четыре полосы из шести. Полноценно объект начнет работать с 12 июня.

«Сейчас мост готовят к испытаниям на прочность — они пройдут в начале следующей недели. На время обследования он будет полностью закрыт», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.

Шелест также призвал омичей соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к ограничениям.

Фото: Соцсети Сергея Шелеста
Мэр Сергей Шелест рассказал, когда в Омске откроют Ленинградский мост
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Ленинградский мост#Мэр#Перекрытие моста#Новости#Мэр Омска#Ремонт моста#Мэр города
Подпишитесь
Нарушения зафиксированы. Строительство омского ЖК «Мирапорт» признали незаконным
Сегодня, 11:39
В Полтавке отменили митинг против главы района из-за коронавируса
Сегодня, 13:26
Министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую
Сегодня, 09:58
В омской мэрии назначили директора департамента контроля
Сегодня, 04:15
Вмешалась ФАС. Жители Омской области переплатили за электроэнергию почти миллиард руб
Сегодня, 02:58
ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
Вчера, 06:00
"