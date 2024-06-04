Готовится к испытаниям. Мэр Шелест назвал точную дату открытия Ленинградского моста

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Мэр города Сергей Шелест рассказал, что с 5:00 завтрашнего дня на Ленинградском мосту будут открыты для движения четыре полосы из шести. Полноценно объект начнет работать с 12 июня.
«Сейчас мост готовят к испытаниям на прочность — они пройдут в начале следующей недели. На время обследования он будет полностью закрыт», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Шелест также призвал омичей соблюдать правила дорожного движения и с пониманием отнестись к ограничениям.