Еще сутки. Омичей предупредили о сохранении опасных погодных условий

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В Омской области продлили штормовое предупреждение. По сообщению синоптиков Обь-Иртышского УГМС, на протяжении суток местами по региону ожидается сильный дождь, град, гроза и штормовой ветер порывами 18-23 м/с.
В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: пожаров в частном секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах, а также повреждений или обрыва линий электропередач и нарушение транспортного движения.
Если вы стали свидетелем ЧС, необходимо сообщать об этом в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, или звонить в ЕДДС города по телефону 78-78-78.