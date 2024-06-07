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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

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Еще сутки. Омичей предупредили о сохранении опасных погодных условий

7 июня 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области на сутки продлили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили жителей региона о сохранении плохой погоды, в ближайшие сутки в Омской области ожидается сильный дождь, град, гроза и штормовой ветер.

В Омской области продлили штормовое предупреждение. По сообщению синоптиков Обь-Иртышского УГМС, на протяжении суток местами по региону ожидается сильный дождь, град, гроза и штормовой ветер порывами 18-23 м/с.

В таких условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: пожаров в частном секторе, аварий на коммунальных и энергетических системах, а также повреждений или обрыва линий электропередач и нарушение транспортного движения.

Если вы стали свидетелем ЧС, необходимо сообщать об этом в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, или звонить в ЕДДС города по телефону 78-78-78.

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#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Штормовое предупреждение#Новости#Ухудшение погоды#Штормовой ветер#Шторм#Изменение погоды
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