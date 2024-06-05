Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области опубликовали свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе. Заявки от кандидатов принимают до 24 июня.
Главные специалисты требуются в департамент экологической безопасности, отдел по обращению с отходами и управление недропользования и водных ресурсов. Соискателям готовы предложить зарплату от 36 000 до 46 000 рублей.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы. Соискателям предстоит пройти конкурсный отбор. Некоторые вакансии предусматривают командировки.
Ранее Город55 рассказывал, что на омских предприятиях оборонно-промышленного комплекса открыто больше 1,5 тысяч вакансий.