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Зарплата до 46 тысяч. В омском минприроды открыли вакансии для главных специалистов

5 июня 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
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В минрироды Омской области ищут главных специалистов на зарплату до 46 тысяч

Соискателям предстоит пройти конкурсный отбор. Некоторые вакансии предусматривают командировки.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области опубликовали свежие вакансии для желающих трудиться на госслужбе. Заявки от кандидатов принимают до 24 июня.

Главные специалисты требуются в департамент экологической безопасности, отдел по обращению с отходами и управление недропользования и водных ресурсов. Соискателям готовы предложить зарплату от 36 000 до 46 000 рублей.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы. Соискателям предстоит пройти конкурсный отбор. Некоторые вакансии предусматривают командировки.

Ранее Город55 рассказывал, что на омских предприятиях оборонно-промышленного комплекса открыто больше 1,5 тысяч вакансий.

В Омске на оборонных заводах открыты 1,6 тысяч вакансий. Сколько платят рабочим
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#Евгений Игишев#Омск#Зарплата#Высшее образование#Вакансии#Госслужба
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