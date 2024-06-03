gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Иллюстрация

В Омске на оборонных заводах открыты 1,6 тысяч вакансий. Сколько платят рабочим

3 июня 2024, 11:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на оборонные заводы требуются почти 1,6 тысяч человек

Наиболее востребованные профессии: электросварщики, слесари, инженеры, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы станков с программным управлением, фрезеровщики, токари.

Как рассказали Городу55 в региональном министерстве труда, по состоянию на начало июня на оборонных заводах Омска открыта 1571 вакансия. Наиболее востребованные профессии: электросварщики, слесари, инженеры, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы станков с программным управлением, фрезеровщики, токари. Также есть предложения для инженерно-технических работников.

В ОМО имени П. И. Баранова требуется главный контроллер. Ему готовы предложить от 270 000 рублей в месяц (эту вакансию предприятие разместило еще в феврале). Токарь-универсал в ОМКБ может рассчитывать на зарплату до 200 000 рублей, а электросварщик ручной сварки в ООО «Сибирские приборы и системы» — от 100 000 до 170 000 рублей.

Ряд предприятий готовы принять специалистов без опыта работы. Так, на «Омсктрансмаш» требуются ученики токаря-револьверщика.

«Обучение длится 2 месяца. Во время обучения график работы — в 1 смену с 8:00 до 17:00. Так же во время обучения выплачивается стипендия: в первый месяц — 27 300 рублей, за второй месяц — 25 300 рублей. После обучения у работника устанавливается график 2/2 (день/ночь/два выходных) и сдельная заработная плата», — говорится в объявлении.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: hh.ru

Ранее Город55 рассказывал о самых необычных вакансиях, представленных в Омске:

Глава граффити-проекта, птицевод: самые необычные вакансии для омичей в мае
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Зарплата#Вакансии#Оборонные заводы#Слесари#Фрезеровщики#Токари
Подпишитесь
ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
Сегодня, 06:00
Опасное подпольное ММА: есть ли бойцовские клубы для мигрантов в Омской области
Сегодня, 08:37
Капризное лето. Омичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой
Сегодня, 03:03
В России планируют запретить мусульманкам носить никабы. Что об этом думают в Омске
Сегодня, 07:58
Готовят неспешно. Вокруг третьей очереди омских «Кварталов Драверта» вырос забор
Сегодня, 04:23
"