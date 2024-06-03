В Омске на оборонных заводах открыты 1,6 тысяч вакансий. Сколько платят рабочим

В ОМО имени П. И. Баранова требуется главный контроллер. Ему готовы предложить от 270 000 рублей в месяц (эту вакансию предприятие разместило еще в феврале). Токарь-универсал в ОМКБ может рассчитывать на зарплату до 200 000 рублей, а электросварщик ручной сварки в ООО «Сибирские приборы и системы» — от 100 000 до 170 000 рублей.