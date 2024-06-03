В Омске на оборонных заводах открыты 1,6 тысяч вакансий. Сколько платят рабочим

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Как рассказали Городу55 в региональном министерстве труда, по состоянию на начало июня на оборонных заводах Омска открыта 1571 вакансия. Наиболее востребованные профессии: электросварщики, слесари, инженеры, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторы станков с программным управлением, фрезеровщики, токари. Также есть предложения для инженерно-технических работников.
В ОМО имени П. И. Баранова требуется главный контроллер. Ему готовы предложить от 270 000 рублей в месяц (эту вакансию предприятие разместило еще в феврале). Токарь-универсал в ОМКБ может рассчитывать на зарплату до 200 000 рублей, а электросварщик ручной сварки в ООО «Сибирские приборы и системы» — от 100 000 до 170 000 рублей.
Ряд предприятий готовы принять специалистов без опыта работы. Так, на «Омсктрансмаш» требуются ученики токаря-револьверщика.
«Обучение длится 2 месяца. Во время обучения график работы — в 1 смену с 8:00 до 17:00. Так же во время обучения выплачивается стипендия: в первый месяц — 27 300 рублей, за второй месяц — 25 300 рублей. После обучения у работника устанавливается график 2/2 (день/ночь/два выходных) и сдельная заработная плата», — говорится в объявлении.
Ранее Город55 рассказывал о самых необычных вакансиях, представленных в Омске: