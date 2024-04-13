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иллюстрация

Артем против Михаила. В омском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных

13 апреля 2024, 06:00
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, какие имена омичи чаще всего давали новорожденным в этом году

В ЗАГСе опубликовали статистику самых необычных и популярных имен для новорожденных. В числе самых популярных оказались Артем, Ева и Михаил.

В омском ЗАГСе обновили список редких имен, которые давали молодые родители своим новорожденным в этом году. В топ необычных женских имен попали Милиса, Дамира, Арсения, Асмо и Жанель, а мужских — Жаналиден, Камиль, Асан, Айхан и Сирожиддин.

редкие именаредкие имена
редкие имена
Фото: Омский ЗАГС

Также стало известно, какие имена омичи чаще всего выбирают для своих детей. В 2024 году в списке самых популярных имен оказались:

  1. Артем (95) и Ева (93);
  2. Михаил (90) и София (83);
  3. Александр (81) и Анна (81);
  4. Тимофей (79) и Дарья (73);
  5. Максим (75) и Василиса (66).
популярные именапопулярные имена
популярные имена
Фото: Омский ЗАГС

Также ранее в ЗАГСе рассказали, что в этом году 226 омичей решились на смену имени. Чаще всего на такой шаг шли жители Советского (31 человек) и Центрального округов (28). Если говорить о жителях области, то в Марьяновском, Таврическом и Черлакском районах сменили имена лишь 3 человека.

Лиана и Михаэль: самые редкие и необычные имена новорожденных назвал омский ЗАГС
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