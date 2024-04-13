Артем против Михаила. В омском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных

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В омском ЗАГСе обновили список редких имен, которые давали молодые родители своим новорожденным в этом году. В топ необычных женских имен попали Милиса, Дамира, Арсения, Асмо и Жанель, а мужских — Жаналиден, Камиль, Асан, Айхан и Сирожиддин.
Также стало известно, какие имена омичи чаще всего выбирают для своих детей. В 2024 году в списке самых популярных имен оказались:
Также ранее в ЗАГСе рассказали, что в этом году 226 омичей решились на смену имени. Чаще всего на такой шаг шли жители Советского (31 человек) и Центрального округов (28). Если говорить о жителях области, то в Марьяновском, Таврическом и Черлакском районах сменили имена лишь 3 человека.