Артем против Михаила. В омском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных

Также ранее в ЗАГСе рассказали, что в этом году 226 омичей решились на смену имени. Чаще всего на такой шаг шли жители Советского (31 человек) и Центрального округов (28). Если говорить о жителях области, то в Марьяновском, Таврическом и Черлакском районах сменили имена лишь 3 человека.