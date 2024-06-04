Ненадолго отвлеклись. В Омске двухлетний мальчик гулял босиком один по улицам

В Омске двухлетний мальчик без присмотра взрослых гулял по улице босиком

В полиции сообщили, что на улице Карпинского женщина заметила маленького мальчика одного и без обуви. Она сразу же сообщила об этом в полицию, и начались поиски его родителей. Примерно через час нашелся его отец, он тоже ходил по улице и искал своего ребенка.