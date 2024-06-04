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Updated Сегодня, 07:35

спасенный ребенок

Ненадолго отвлеклись. В Омске двухлетний мальчик гулял босиком один по улицам

4 июня 2024, 07:33
Фото: УМВД России по Омской области
спасенный ребенок

В Омске двухлетний мальчик без присмотра взрослых гулял по улице босиком

В полиции сообщили, что на улице Карпинского женщина заметила маленького мальчика одного и без обуви. Она сразу же сообщила об этом в полицию, и начались поиски его родителей. Примерно через час нашелся его отец, он тоже ходил по улице и искал своего ребенка.

В пресс-службе омской полиции рассказали, что 29-летняя омичка нашла на улице Карпинского маленького мальчика без обуви. После чего на место прибыли полицейские и начали искать его родителей.

В течение часа полицейский обходил дома, общался с жителями и пытался узнать, не пропадал ли ребенок. И вот на одной из улиц он увидел мужчину, который оказался отцом того самого мальчика. Мужчина искал своего сына.

Позже выяснилось, что 37-летний омич приехал в гости к родственникам с тремя детьми. На какое-то время дети остались дома одни. Старшая дочь, которой 11 лет, отвлеклась на свою 5-летнюю сестру, а ее 2-летний брат сначала вышел во двор, а затем на улицу.

В итоге история завершилась благополучно. Мальчика передали отцу, а инспектор по делам несовершеннолетних провела с ним профилактическую беседу.

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