Ненадолго отвлеклись. В Омске двухлетний мальчик гулял босиком один по улицам

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В пресс-службе омской полиции рассказали, что 29-летняя омичка нашла на улице Карпинского маленького мальчика без обуви. После чего на место прибыли полицейские и начали искать его родителей.
В течение часа полицейский обходил дома, общался с жителями и пытался узнать, не пропадал ли ребенок. И вот на одной из улиц он увидел мужчину, который оказался отцом того самого мальчика. Мужчина искал своего сына.
Позже выяснилось, что 37-летний омич приехал в гости к родственникам с тремя детьми. На какое-то время дети остались дома одни. Старшая дочь, которой 11 лет, отвлеклась на свою 5-летнюю сестру, а ее 2-летний брат сначала вышел во двор, а затем на улицу.
В итоге история завершилась благополучно. Мальчика передали отцу, а инспектор по делам несовершеннолетних провела с ним профилактическую беседу.