В Омске ночью в магазин пришел трехлетний ребенок без одежды

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Омске минувшей ночью, 30 мая, в один из магазинов пришел 3-летний ребенок. Мальчик был без одежды. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в Амурском поселке от охранника павильона.
Рассказать о себе ребенок не мог, информацию о мальчике разместили в чате микрорайона. Сотрудники скорой помощи отвезли маленького омича в дом ребенка, а полицейские отправились на предполагаемый адрес проживания семьи.
По предварительным данным, ребенку 3 года. Кроме мальчика, в семье растут еще двое детей. Родители ранее на учете не состояли.
Сотрудники составили протокол на мать ребенка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщину поставили на профилактический учет.