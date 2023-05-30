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В Омске ночью в магазин пришел трехлетний ребенок без одежды

30 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI
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Мать мальчика поставили на профилактический учет.

В Омске минувшей ночью, 30 мая, в один из магазинов пришел 3-летний ребенок. Мальчик был без одежды. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в Амурском поселке от охранника павильона.

Рассказать о себе ребенок не мог, информацию о мальчике разместили в чате микрорайона. Сотрудники скорой помощи отвезли маленького омича в дом ребенка, а полицейские отправились на предполагаемый адрес проживания семьи.

По предварительным данным, ребенку 3 года. Кроме мальчика, в семье растут еще двое детей. Родители ранее на учете не состояли.

Сотрудники составили протокол на мать ребенка за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщину поставили на профилактический учет.

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#Евгений Игишев#Полиция#Ребенок#Происшествия#Общество#Омск#Дети
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