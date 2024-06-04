«Авангард» направил пострадавшим от паводка в Омской области 1 млн рублей

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Омский «Авангард» направил на помощь пострадавшим от паводка 1 млн рублей, сообщили на сайте хоккейного клуба. Также к благотворительной акции присоединился партнер «ястребов» — компания Fonbet, которая направила в Российский Красный Крест 5 млн рублей.
Сумма в 5 млн выбрана не случайно. В минувшем сезоне домашние игры «Авангарда» посетили 480 835 человек. Эту цифру умножили на 10, в итоге 4 808 350 рублей пошло на благотворительность.
«У „Авангарда“ огромное число болельщиков в омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду на G-Drive Арене. А еще вместе с нашими болельщиками мы — патриоты омской земли и вместе с нашим партнером, компанией Fonbet, не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь. Со своей стороны клуб добавит к общей сумме один миллион рублей», — сообщил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
Весной из-за паводка в Омской области затопило более 600 домов и свыше тысячи участков. Ранее губернатор сообщил, что пострадавшим будет выплачена компенсация. Сумму ущерба оценит комиссия.