Вспахивал огород. Житель Омской области ампутировал себе голень шнеком культиватора

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Сообщение о происшествии поступило в ОМВД России по Марьяновскому району из больницы, сейчас по факту инцидент полицейские проводят проверку.
Предварительно установлено, что 43-летний житель села Заря Свободы вспахивал огород мотокультиватором. В какой-то момент нога сельчанина попала в шнек культиватора, произошла травматическая ампутация левой голени.
Напомним, что в конце прошлого месяца в Большеречье скончался 24-летний работник частного предприятия по производству тротуарной плитки, он упал в бетономешалку.