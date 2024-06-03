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Вспахивал огород. Житель Омской области ампутировал себе голень шнеком культиватора

3 июня 2024, 11:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

Житель Омской области лишился части ноги во время вспашки огорода культиватором

Несчастный случай произошел в Марьяновском районе, местный житель потерял часть ноги во время вспашки огорода мотокультиватором.

Сообщение о происшествии поступило в ОМВД России по Марьяновскому району из больницы, сейчас по факту инцидент полицейские проводят проверку.

Предварительно установлено, что 43-летний житель села Заря Свободы вспахивал огород мотокультиватором. В какой-то момент нога сельчанина попала в шнек культиватора, произошла травматическая ампутация левой голени.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Большеречье скончался 24-летний работник частного предприятия по производству тротуарной плитки, он упал в бетономешалку.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УМВД#Несчастный случай#Новости#УМВД Омской области#Ампутация#Медицинская помощь#Несчастные случаи#Медицинское учреждение
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