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Страшная смерть. В Омской области молодой рабочий упал в бетономешалку и погиб

31 мая 2024, 09:47
Фото: 1MI
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В Омской области рабочий упал в бетономешалку и погиб

Расследованием дела занимается региональный следственный комитет, инцидент произошел в Большеречье.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти 24-летнего работника в Большеречье.

Предварительно установлено, что три дня назад, вечером 28 мая, 24-летний работник частного предприятия по производству тротуарной плитки упал в бетономешалку. Мужчина получил смертельные повреждения.

Сейчас следователи проводят проверку на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и круг виновных лиц.

Напомним, что в начале мая во время обрушения водопроводного коллектора в поселке Новоомский также погиб рабочий. Он оказался под завалами здания, его тело из-под обломков вытащили спасатели.

Не удалось спасти. Во время обрушения коллектора в Омской области погиб мужчина
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