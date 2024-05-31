Страшная смерть. В Омской области молодой рабочий упал в бетономешалку и погиб

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:47
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти 24-летнего работника в Большеречье.
Предварительно установлено, что три дня назад, вечером 28 мая, 24-летний работник частного предприятия по производству тротуарной плитки упал в бетономешалку. Мужчина получил смертельные повреждения.
Сейчас следователи проводят проверку на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и круг виновных лиц.
Напомним, что в начале мая во время обрушения водопроводного коллектора в поселке Новоомский также погиб рабочий. Он оказался под завалами здания, его тело из-под обломков вытащили спасатели.