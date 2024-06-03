Только на этой неделе. В Омске изменили маршруты трамваев из-за капремонта путей

Жителей Омска предупредили об изменении маршрутов трамваев из-за ремонта путей

Мэр Шелест предупредил, что на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной начался ремонт путей. В связи с этим на этой неделе трамваи № 1, 4 и 7 будут следовать по измененному маршруту.