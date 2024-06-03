Только на этой неделе. В Омске изменили маршруты трамваев из-за капремонта путей

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Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 06:27
Сегодня, 3 июня, мэр Шелест предупредил омичей, что на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной начался капитальный ремонт путей. Из-за этого на этой неделе трамваи маршрутов № 1, 4 и 7 будут двигаться по измененной схеме.
Так, 4, 6 и 8 июня трамваи маршрутов будут следовать до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» в направлении Амурского поселка. Изменения в расписании будут действовать только в период с 20:30 до 05:30.
Сергей Шелест также подчеркнул, что уже давно пора было провести капитальный ремонт. Это позволит улучшить условия и повысить безопасность пассажирских перевозок. Мэр попросил омичей с пониманием отнестись к временным трудностям.
Ранее Город55 рассказывал о ходе капитального ремонта Ленинградского моста. Планируется, что его официально откроют уже 12 июня.