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Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

иллюстрация

Только на этой неделе. В Омске изменили маршруты трамваев из-за капремонта путей

3 июня 2024, 05:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жителей Омска предупредили об изменении маршрутов трамваев из-за ремонта путей

Мэр Шелест предупредил, что на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной начался ремонт путей. В связи с этим на этой неделе трамваи № 1, 4 и 7 будут следовать по измененному маршруту.

Сегодня, 3 июня, мэр Шелест предупредил омичей, что на улице Челюскинцев на участке от 5-й Северной до 8-й Восточной начался капитальный ремонт путей. Из-за этого на этой неделе трамваи маршрутов № 1, 4 и 7 будут двигаться по измененной схеме.

Так, 4, 6 и 8 июня трамваи маршрутов будут следовать до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» в направлении Амурского поселка. Изменения в расписании будут действовать только в период с 20:30 до 05:30.

Сергей Шелест также подчеркнул, что уже давно пора было провести капитальный ремонт. Это позволит улучшить условия и повысить безопасность пассажирских перевозок. Мэр попросил омичей с пониманием отнестись к временным трудностям.

Ранее Город55 рассказывал о ходе капитального ремонта Ленинградского моста. Планируется, что его официально откроют уже 12 июня.

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#Общество#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Новости#Сергей Шелест#Схема движения#Трамваи#Улица Челюскинцев
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