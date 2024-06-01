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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:59

Мэр Сергей Шелест попросил омичей потерпеть до открытия бульвара Архитекторов

Без вариантов. Шелест попросил омичей потерпеть до открытия бульвара Архитекторов

1 июня 2024, 05:57
Фото: Telegram-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Мэр Сергей Шелест попросил омичей потерпеть до открытия бульвара Архитекторов

Градоначальник сказал, что понимает недовольство горожан, но перекрытие дорог на Левобережье необходимо.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что съездил на бульвар Архитекторов. Он оценил, как идет работа по реконструкции дороги. По словам градоначальника, основное слово сейчас — за ресурсниками.

«Понимаю недовольства жителей Левобережья, связанные с перекрытием перекрестков, но без этого мы не сможем качественно и в срок выполнить перекладку сетей, ведь важно сделать все так, чтобы потом не возникали вопросы с отоплением, водоснабжением, электричеством», — написал Шелест у себя в Telegram-канале.

Он попросил горожан с пониманием отнестись к ремонту дороги, из-за которого просто необходимо перекрытие. По его оценке, подрядная организация работает согласно графику и выполняет все обязательства.

Напомним, что с 1 июля для проезда откроют две полосы бульвара Архитекторов. Масштабную реконструкцию дороги на Левом берегу планируют закончить в этом году. На ее ремонт направлено порядка 2 млрд рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Город#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Реконструкция#Новости#Сергей Шелест#Бульвар Архитекторов
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