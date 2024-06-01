Без вариантов. Шелест попросил омичей потерпеть до открытия бульвара Архитекторов

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о том, что съездил на бульвар Архитекторов. Он оценил, как идет работа по реконструкции дороги. По словам градоначальника, основное слово сейчас — за ресурсниками.
«Понимаю недовольства жителей Левобережья, связанные с перекрытием перекрестков, но без этого мы не сможем качественно и в срок выполнить перекладку сетей, ведь важно сделать все так, чтобы потом не возникали вопросы с отоплением, водоснабжением, электричеством», — написал Шелест у себя в Telegram-канале.
Он попросил горожан с пониманием отнестись к ремонту дороги, из-за которого просто необходимо перекрытие. По его оценке, подрядная организация работает согласно графику и выполняет все обязательства.
Напомним, что с 1 июля для проезда откроют две полосы бульвара Архитекторов. Масштабную реконструкцию дороги на Левом берегу планируют закончить в этом году. На ее ремонт направлено порядка 2 млрд рублей.