Был пьяным. В силу вступил приговор жителя Омской области, который поджег свою жену

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу на приговор Омского областного суда по делу 51-летнего жителя Азовского района. Мужчина признан виновным в жестоком убийстве (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Омский суд установил, что летом прошлого года в селе Цветнополье пьяный местный житель приревновал бывшую жену и решил ее убить. Он облил женщину бензином, поджег, а потом пытался утопить. Потерпевшей удалось вырваться, с обширными ожогами она добежала до ближайшего магазина и попросила вызвать скорую. Однако спасти сельчанку не удалось, спустя несколько недель она скончалась.
В результате суд приговорил мужчину к 14 годам тюремного заключения и обязал выплатить матери и сыну погибшей 1,6 млн рублей моральной компенсации. Коллегия пятого апелляционного суда оставила без изменения прежний приговор и не удовлетворила жалобу защитника.