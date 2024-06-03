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Приговор жителя Омской области, жестоко убившего свою жену, вступил в силу

Был пьяным. В силу вступил приговор жителя Омской области, который поджег свою жену

3 июня 2024, 09:18
Фото: 1MI

Приговор жителя Омской области, жестоко убившего свою жену, вступил в силу

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор 51-летнего мужчины, но оставил ее без удовлетворения.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске рассмотрел жалобу на приговор Омского областного суда по делу 51-летнего жителя Азовского района. Мужчина признан виновным в жестоком убийстве (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Омский суд установил, что летом прошлого года в селе Цветнополье пьяный местный житель приревновал бывшую жену и решил ее убить. Он облил женщину бензином, поджег, а потом пытался утопить. Потерпевшей удалось вырваться, с обширными ожогами она добежала до ближайшего магазина и попросила вызвать скорую. Однако спасти сельчанку не удалось, спустя несколько недель она скончалась.

В результате суд приговорил мужчину к 14 годам тюремного заключения и обязал выплатить матери и сыну погибшей 1,6 млн рублей моральной компенсации. Коллегия пятого апелляционного суда оставила без изменения прежний приговор и не удовлетворила жалобу защитника.

Поджег и пытался душить. Жителя Омской области будут судить за жестокое убийство жены
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