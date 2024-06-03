Был пьяным. В силу вступил приговор жителя Омской области, который поджег свою жену

Омский суд установил, что летом прошлого года в селе Цветнополье пьяный местный житель приревновал бывшую жену и решил ее убить. Он облил женщину бензином, поджег, а потом пытался утопить. Потерпевшей удалось вырваться, с обширными ожогами она добежала до ближайшего магазина и попросила вызвать скорую. Однако спасти сельчанку не удалось, спустя несколько недель она скончалась.