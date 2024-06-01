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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

иллюстрация

Шоу отменяется. Омичи расстроились из-за отсутствия полярного сияния

1 июня 2024, 05:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи расстроились из-за отсутствия полярного сияния

Красивое астрономическое явление должно было появиться в ночь смены весны и лета, но этого не произошло.

Омские астрономы рассказывали о возможном появлении полярного сияния в регионе. Предполагалось, что оно появится в ночь на 1 июня. По их прогнозам, воздействие выброшенных солнечных масс должно было быть заметным, однако космического шоу посмотреть не получилось.

Данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подтверждали слова сотрудников омского планетария, но в космосе произошли изменения. Накануне к полуночи стало понятно, что полярного сияния не предвидится. В два часа ночи астрономы и другие любители понаблюдать за небом потеряли надежду и собрались по домам.

Омские астрономы дежурили у Кормиловки, так как север закрывала облачность. Они будут и дальше следить за потоком солнечных частиц, которые долетают до Земли. Кстати, именно из-за «солнечного ветра» и происходят магнитные бури. Когда они особенно сильные, то возникает полярное сияние.

Новые магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшее время
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Фото полярного сияния в Омской области опубликовали BBC
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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Астроном#Новости#Астрономия#Северное сияние#Омский планетарий
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