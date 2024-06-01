Шоу отменяется. Омичи расстроились из-за отсутствия полярного сияния

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Омские астрономы рассказывали о возможном появлении полярного сияния в регионе. Предполагалось, что оно появится в ночь на 1 июня. По их прогнозам, воздействие выброшенных солнечных масс должно было быть заметным, однако космического шоу посмотреть не получилось.
Данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ подтверждали слова сотрудников омского планетария, но в космосе произошли изменения. Накануне к полуночи стало понятно, что полярного сияния не предвидится. В два часа ночи астрономы и другие любители понаблюдать за небом потеряли надежду и собрались по домам.
Омские астрономы дежурили у Кормиловки, так как север закрывала облачность. Они будут и дальше следить за потоком солнечных частиц, которые долетают до Земли. Кстати, именно из-за «солнечного ветра» и происходят магнитные бури. Когда они особенно сильные, то возникает полярное сияние.