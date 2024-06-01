Шоу отменяется. Омичи расстроились из-за отсутствия полярного сияния

Омские астрономы дежурили у Кормиловки, так как север закрывала облачность. Они будут и дальше следить за потоком солнечных частиц, которые долетают до Земли. Кстати, именно из-за «солнечного ветра» и происходят магнитные бури. Когда они особенно сильные, то возникает полярное сияние.