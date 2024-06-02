Сменили пленку на кисти. В омском аэропорту впервые провели арт-споттинг

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Как сообщили в пресс-центре аэрогавани, в честь важной даты — 95-летия аэропорта, впервые на перроне аэропорта появились не «треноги» штативов, а мольберты — перенести в искусство работу персонала аэропорта и «стальных птиц» пригласили представителей Омского отделения Союза художников России и его молодежной секции.
Работа художников у взлетно-посадочной полосы началась с самого утра, а всего в акции поучаствует около 6 творцов — все их работы в дальнейшем предстанут перед омичами и гостями города прямо в аэропорту.
Напомним, сегодня в Омске обсуждались перспективы развития авиапромышленности и возведения аэропорта «Федоровка»: в ходе совещания, как рассказал Виталий Хоценко, с Росавиацией были достигнуты договоренности о помощи в постройке новой воздушной гавани.