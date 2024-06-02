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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Работа художника-споттера

Сменили пленку на кисти. В омском аэропорту впервые провели арт-споттинг

2 июня 2024, 12:15
Фото: Сообщество «Омский аэропорт» в социальной сети «ВКонтакте»
Работа художника-споттера

Омский аэропорт впервые провел арт-споттинг, пригласив художников

Хоть споттинг и принято связывать исключительно с фотографами, омский аэропорт им. Д. М. Карбышева сегодня посетили уже художники.

Как сообщили в пресс-центре аэрогавани, в честь важной даты — 95-летия аэропорта, впервые на перроне аэропорта появились не «треноги» штативов, а мольберты — перенести в искусство работу персонала аэропорта и «стальных птиц» пригласили представителей Омского отделения Союза художников России и его молодежной секции.

Работа художников у взлетно-посадочной полосы началась с самого утра, а всего в акции поучаствует около 6 творцов — все их работы в дальнейшем предстанут перед омичами и гостями города прямо в аэропорту.

Так выглядит работа арт-споттеров: вместо фотоаппарата у них краски и кистиТак выглядит работа арт-споттеров: вместо фотоаппарата у них краски и кисти
Так выглядит работа арт-споттеров: вместо фотоаппарата у них краски и кисти
Фото: Сообщество «Омский аэропорт» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, сегодня в Омске обсуждались перспективы развития авиапромышленности и возведения аэропорта «Федоровка»: в ходе совещания, как рассказал Виталий Хоценко, с Росавиацией были достигнуты договоренности о помощи в постройке новой воздушной гавани.

Губернатор Омской области провел совещание по вопросам развития авиапромышленности
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Аэропорт#Новости#Омичи#Работы#Художники#Арт-споттинг#Союз художников россии#Аэропорт Федоровка
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