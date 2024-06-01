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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

иллюстрация

Министр Кротт: школа в омских Кузьминках готова на 66%

1 июня 2024, 08:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Министр Кротт сообщил о готовности школы в омских Кузьминках на 66%

Глава регионального минстроя ранее заявлял, что объект должны закончить к началу августа.

Министр образования Омской области Иван Кротт побывал на строительной площадке школы в микрорайоне Кузьминки. Подробности он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его оценке, подрядчик выполняет работы на объекте в срок. На данный момент здание готово на 66%. Министр говорит, что эта школа может претендовать на звание лучшей не только в Омской области, но и во всей Западной Сибири.

Строители занимаются внутренней отделкой в зонах начальной и средней школах. Кротт заметил очертания благоустройства территории. По его информации, в ближайшее время на объект доставят дополнительное оборудование и все устройства для учебы.

Пока что в микрорайоне Кузьминки вообще нет учебного заведения для детей. Там расположено чуть больше десяти многоэтажек.

Напомним, что школа рассчитана 1 122 детей, она будет с химико-технологическим уклоном. В феврале министр строительства Омской области Александр Рашко говорил, что объект должны сдать к началу августа 2024 года. Соответствующие сроки указаны в контракте с подрядчиком.

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#Алина Ясинская#Общество#Образование#Омск#Омская область#Школа#Россия#Строительство#Новости#Иван Кротт#Строительство школы#Проблемы со строительством школ и детсадов
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