Министр Кротт: школа в омских Кузьминках готова на 66%

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Министр образования Омской области Иван Кротт побывал на строительной площадке школы в микрорайоне Кузьминки. Подробности он опубликовал в своем Telegram-канале.
По его оценке, подрядчик выполняет работы на объекте в срок. На данный момент здание готово на 66%. Министр говорит, что эта школа может претендовать на звание лучшей не только в Омской области, но и во всей Западной Сибири.
Строители занимаются внутренней отделкой в зонах начальной и средней школах. Кротт заметил очертания благоустройства территории. По его информации, в ближайшее время на объект доставят дополнительное оборудование и все устройства для учебы.
Пока что в микрорайоне Кузьминки вообще нет учебного заведения для детей. Там расположено чуть больше десяти многоэтажек.
Напомним, что школа рассчитана 1 122 детей, она будет с химико-технологическим уклоном. В феврале министр строительства Омской области Александр Рашко говорил, что объект должны сдать к началу августа 2024 года. Соответствующие сроки указаны в контракте с подрядчиком.