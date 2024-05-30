Проблемные подрядчики. Мэр Омска рассказал, что мешает строительству школ и детсадов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Сегодня мэр Омска Шелест заявил, что основной проблемой при строительстве школ и детских садов в регионе стало неисполнение обязательств недобросовестными подрядчиками.
«Основная проблема — недобросовестные подрядчики. В Серебряном берегу у бывшего подрядчика и в других регионах проблемы. Конкретно там также была проблема в том, что не все учли при планировке», — отметил Сергей Шелест.
Также мэр пояснил, что расторгнуть договор сразу было невозможно из-за федерального софинансирования. Теперь сроки сдвинулись и стали очень жесткими.
Касательно детского сада на Завертяева Шелест сообщил, что федеральное финансирование было прекращено. В отношении школы № 88 было принято решение демонтировать здание и построить его заново по старому проекту. При этом от усиления решили отказаться, чтобы избежать рисков.