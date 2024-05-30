Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

Проблемные подрядчики. Мэр Омска рассказал, что мешает строительству школ и детсадов

30 мая 2024, 07:07
Фото: Город55
иллюстрация

Мэр Омска пояснил, почему строительство школ и детсадов идет с нарушением сроков

Шелест заявил, что основным препятствием при строительстве школ и детских садов в регионе стала недобросовестность подрядчиков. При этом расторгнуть договор сразу нельзя из-за федерального софинансирования. Также мэр рассказал о судьбе детсада на Завертяева и школы № 88.

Сегодня мэр Омска Шелест заявил, что основной проблемой при строительстве школ и детских садов в регионе стало неисполнение обязательств недобросовестными подрядчиками.

«Основная проблема — недобросовестные подрядчики. В Серебряном берегу у бывшего подрядчика и в других регионах проблемы. Конкретно там также была проблема в том, что не все учли при планировке», — отметил Сергей Шелест.

Также мэр пояснил, что расторгнуть договор сразу было невозможно из-за федерального софинансирования. Теперь сроки сдвинулись и стали очень жесткими.

Касательно детского сада на Завертяева Шелест сообщил, что федеральное финансирование было прекращено. В отношении школы № 88 было принято решение демонтировать здание и построить его заново по старому проекту. При этом от усиления решили отказаться, чтобы избежать рисков.

В Омске завели уголовное дело из-за проекта школы в «Серебряном береге»
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Омска рассказал о планах по демонтажу аварийной школы на 24-й СевернойПровальные торги. Никто не захотел строить школу в омском ЖК «Тарская крепость»Миллиардный контракт. Школу в Серебряном береге планируют достроить за полгода
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Мэр#Демонтаж#Новости#Серебряный берег#Риски#Планировка#Проблемы со строительством школ и детсадов#Недобросовестные подрядчики#Федеральное софинансирование#Сдвинутые сроки#Детсад на Завертяева#Школа 88#Строительство заново#Усиление
Подпишитесь
Необходимо поделить город между операторами: мэр Омска — о проблеме с вывозом мусора
Сегодня, 04:48
Соглашение на пять лет. Владимир Ткачев остается в «Авангарде» до 2029 года
Вчера, 14:24
Самый дорогой игрок КХЛ: Курьянов — о контракте Ткачева в омском «Авангарде»
Сегодня, 03:56
Опасно дышать. В Омске вновь объявлен режим «черного неба»
Сегодня, 02:54
Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену на проезд в городском транспорте
Сегодня, 05:10
НПП «Спецтех»: «Лучше участвовать, чем наблюдать, как развиваются конкуренты»
Сегодня, 05:33
"