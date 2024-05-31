После праздника на Зеленом острове омичей развезут по домам в разные районы города

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В департаменте транспорта омской мэрии рассказали, что после завтрашнего праздника в парке «Вокруг света» омичей развезут по домам муниципальные автобусы.
Транспорт будет отправляться в шести направлениях с остановки «Городок Водников», автобусы будут ожидать гостей к 21:00. Маршруты, по которым они поедут, следующие:
Отмечается, что автобусы будут отправляться от остановки не ранее 21:30, после окончания всех мероприятий, оплата проезда будет проходить по городскому тарифу.