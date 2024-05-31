gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

После праздника на Зеленом острове автобусы развезут омичей по домам

После праздника на Зеленом острове омичей развезут по домам в разные районы города

31 мая 2024, 13:39
Фото: 1MI

После праздника на Зеленом острове автобусы развезут омичей по домам

О маршрутах, которые развезут гостей парка «Вокруг света» по домам после праздника, рассказали в департаменте транспорта омской мэрии.

В департаменте транспорта омской мэрии рассказали, что после завтрашнего праздника в парке «Вокруг света» омичей развезут по домам муниципальные автобусы.

Транспорт будет отправляться в шести направлениях с остановки «Городок Водников», автобусы будут ожидать гостей к 21:00. Маршруты, по которым они поедут, следующие:

  • №14, 33 в направлении городка Нефтяников;
  • №45 в направлении микрорайона «Ясная Поляна» через Ленинградский мост;
  • №24 в направлении Солнечного через мост 60-летия Победы;
  • №94 в направлении микрорайона «Первокирпичный» с проездом по улицам Красный Путь, Интернациональной, разворотом в районе площади Победы, далее — по утвержденной схеме;
  • №95 в направлении микрорайона «Московка-2».

Отмечается, что автобусы будут отправляться от остановки не ранее 21:30, после окончания всех мероприятий, оплата проезда будет проходить по городскому тарифу.

Квесты и концерты: куда сходить с ребенком 1 июня в Омске
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Праздники#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Праздничный день#Новости#Пассажирский транспорт#Празднование#Автобусы
Подпишитесь
Экс-застройщика школы в Серебряном береге не стали включать в «черный» список
Сегодня, 08:02
Мясо без документов. Две омские фирмы получили миллионный штраф за взятки ветеринару
Сегодня, 06:19
Зоны отдыха и площадки для волейбола. В парке 30-летия ВЛКСМ для омичей откроют пляж
Сегодня, 06:55
Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни
Сегодня, 09:21
В Омске ищут подрядчика, который отмоет окна в здании мэрии за 130 тысяч рублей
Сегодня, 06:21
Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»
Сегодня, 09:20
"