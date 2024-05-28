Квесты и концерты: куда сходить с ребенком 1 июня в Омске

Здесь отпразднуют не только День защиты детей, но и день рождения парка. Для гостей выступят артисты на ходулях, аниматоры, организуют номера с акробатами. Также будут различные интерактивные игры и конкурсы, мастер-классы, а также детский музыкальный фестиваль. В 16:00 начнется бесплатный концерт Юлианны Карауловой, Амирчика, групп Galibri & Mavik и Dabro.