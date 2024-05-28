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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Квесты и концерты: куда сходить с ребенком 1 июня в Омске

Квесты и концерты: куда сходить с ребенком 1 июня в Омске

28 мая 2024, 12:28
Фото: Город55
В ближайшую субботу отмечается Международный День защиты детей. Куда сходить 1 июня в Омске? Подробности — в материале Города55.

Примерить гигантские кеды и покататься на новых аттракционах: куда сходить с ребенком 1 июня в Омске

Программа мероприятий на 1 июня в Омске

  • Парк «Вокруг света» (0+)

Место: ПКиО «Зеленый остров»

Время: с 12:00 до 18:00

Бесплатно

Здесь отпразднуют не только День защиты детей, но и день рождения парка. Для гостей выступят артисты на ходулях, аниматоры, организуют номера с акробатами. Также будут различные интерактивные игры и конкурсы, мастер-классы, а также детский музыкальный фестиваль. В 16:00 начнется бесплатный концерт Юлианны Карауловой, Амирчика, групп Galibri & Mavik и Dabro.

Кстати, на 1 июня запланировали открытие 11 новых аттракционов в парке. «Вокруг света» в этот день будет работать до часа ночи.

  • «Зеленый марафон» (0+)

Место: территория у «G-Drive Арены»

Время: с 09:30 до 14:00

Бесплатно

У спортивного комплекса проведут спортивно-благотворительный праздник. Здесь организуют детские несоревновательные забеги на дистанцию 420 м и детский забег на беговелах. Также для ребят поставят батуты, карусели и электромобили.

Фото: Город55

  • «Веселые старты равных возможностей» (0+)

Место: сквер дружбы народов

Время: с 12:00

Бесплатно

Клоуны, ростовые куклы в образах любимых мультперсонажей будут развлекать ребят и их родителей. В честь Дня защиты детей в сквере организуют концертную программу «Пусть всегда будет солнце!» с участием детских творческих коллективов. Начало в 12:30.

Кроме того, на отдельной площадке в сквере будет стоять оборудование для тимбилдинга: «Гигантские кеды», «Гигантские лапти», «Кольцеброс», «Штанга», «Сумо», «Тянучка», «Гиря — 100 пудов», «Перчатки боксера».

  • Детский квест в ТРК «Маяк Молл» (0+)

Место: ТРК «Маяк Молл» (пр-т Комарова, 6/1)

Время: с 12:00 до 15:00

Бесплатно

Гостям будут выдавать маршрутный лист на стойке «Информация», после чего можно попасть на квест пройти. Участников ждет девять локаций с интересными заданиями. После прохождения можно будет получить вкусный подарок в кинобаре.

  • Праздничная программа в Большереченском зоопарке (0+)

Место: п. Большеречье, Большереченский район

Время: с 10:00 до 16:00

Стоимость: до 12:00 для детей до 14 лет вход бесплатный, далее — по цене входного билета

Юные посетители зоопарка будут рисовать пальцами на холсте, заниматься раскраской и знакомиться с обитателями мини-фермы. Помимо этого работники зоопарка придумали детям загадки с призами. Будут танцы и фотосессия с ростовыми куклами, подвижные игры.

Фото: Город55

  • Праздник в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ (0+)

Место: парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ

Время: с 12:00 до 19:00

Бесплатно

Сначала со сцены в парке будут вещать о безопасности детей. Программу обещают интересную, в веселой и доступной форме. После этого начнется концерт с участием аниматоров. Для ребят также подготовлены конкурсы. А на Комсомольской аллее организуют ярмарку молодежного творчества.

  • Фестиваль детства и юности в Советском парке (0+)

Место: парк «Советский»

Время: с 11:00 до 18:00

Бесплатно

Концерт в честь Дня защиты детей организуют на центральной площади и главной сцене парка. Он будет длиться с 11:00 до 16:00. Последующие два часа отведено проведению фестиваля детства и юности.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Дети#Развлечения#Новости#День защиты детей#Досуг
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