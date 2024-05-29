Леонид Полежаев рассказал об открытии памятника поэту Кутилову в Омске

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев анонсировал открытие в Омске памятника поэту Аркадию Кутилову. Он расположится в центре города — в сквере напротив Транспортной академии.
Открытие памятника пройдет уже завтра, 30 мая, торжественная часть начнется в 15:00, об этом Полежаев рассказал на своей странице в запрещенной в России социальной сети Instagram.
Напомним, что изготовлением монумента занимался скульптор Салават Щербаков, который ранее уже делал памятники для Омска. Одна из его работ посвящена омскому актеру Михаилу Ульянову и расположена возле театра драмы.