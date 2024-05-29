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Леонид Полежаев рассказал об открытии памятника поэту Кутилову в Омске

29 мая 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
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Леонид Полежаев рассказал, когда в Омске откроется памятник поэту Кутилову

Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев рассказал, что открытие памятника поэту пройдет уже завтра, 30 мая, в сквере напротив Транспортной академии.

Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев анонсировал открытие в Омске памятника поэту Аркадию Кутилову. Он расположится в центре города — в сквере напротив Транспортной академии.

Открытие памятника пройдет уже завтра, 30 мая, торжественная часть начнется в 15:00, об этом Полежаев рассказал на своей странице в запрещенной в России социальной сети Instagram.

Напомним, что изготовлением монумента занимался скульптор Салават Щербаков, который ранее уже делал памятники для Омска. Одна из его работ посвящена омскому актеру Михаилу Ульянову и расположена возле театра драмы.

Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Памятники#Памятник#Новости#Скульптура#Поэзия#Поэт#Памятник Кутилову
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