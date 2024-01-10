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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Бывший омский губернатор показал, как будет выглядеть памятник поэту Кутилову

Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову

10 января 2024, 07:19
Фото: Midjourney

Бывший омский губернатор показал, как будет выглядеть памятник поэту Кутилову

Монумент будет делать скульптор Салават Щербаков. А мы попросили нейросеть представить свое видение памятника Аркадию Кутилову.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев сегодня, 10 января, показал, как будет выглядеть памятник поэту Аркадию Кутилову. Напомним, что монумент планируют установить летом нынешнего года в сквере напротив ОмГУПСа.

Фото модели будущего памятника Полежаев опубликовал в запрещенной в России социальной сети Instagram. Аркадий Кутилов представлен в пальто и шляпе, сидящим на лавочке.

Макет памятника Аркадию КутиловуМакет памятника Аркадию Кутилову
Макет памятника Аркадию Кутилову
Фото: Леонид Полежаев

Экс-губернатор рассказал, что монумент будет делать скульптор Салават Щербаков — автор памятника омскому актеру Михаилу Ульянову возле театра драмы.

Мы попросили нейросеть представить свое видение памятника Аркадию Кутилову. И вот, что из этого вышло.

Фото: Midjourney
Фото: Midjourney
Фото: Midjourney

Место для установки памятника также выбрано не случайно. В конце июня 1985 года в сквере напротив Омского транспортного института (ныне ОмГУПС) обнаружили тело Аркадия Кутилова. Обстоятельства его смерти остались невыясненными. В последние годы жизни поэт бродяжничал. Тело Аркадия Кутилова в морге осталось невостребованным, его похоронили в общей могиле на Ново-Южном кладбище.

В Омске в сквере напротив ОмГУПСа этим летом планируют установить памятник Кутилову
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#Общество#Омск#Омская область#Актер#Памятник#Кладбище#Смерть#Полежаев#Сквер#Нейросеть#ОмГУПС#Евгений Игишев#Морг
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