Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову

Место для установки памятника также выбрано не случайно. В конце июня 1985 года в сквере напротив Омского транспортного института (ныне ОмГУПС) обнаружили тело Аркадия Кутилова. Обстоятельства его смерти остались невыясненными. В последние годы жизни поэт бродяжничал. Тело Аркадия Кутилова в морге осталось невостребованным, его похоронили в общей могиле на Ново-Южном кладбище.