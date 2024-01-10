Нейросеть против Полежаева. Как будет выглядеть памятник омскому поэту Кутилову

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев сегодня, 10 января, показал, как будет выглядеть памятник поэту Аркадию Кутилову. Напомним, что монумент планируют установить летом нынешнего года в сквере напротив ОмГУПСа.
Фото модели будущего памятника Полежаев опубликовал в запрещенной в России социальной сети Instagram. Аркадий Кутилов представлен в пальто и шляпе, сидящим на лавочке.
Экс-губернатор рассказал, что монумент будет делать скульптор Салават Щербаков — автор памятника омскому актеру Михаилу Ульянову возле театра драмы.
Мы попросили нейросеть представить свое видение памятника Аркадию Кутилову. И вот, что из этого вышло.
Место для установки памятника также выбрано не случайно. В конце июня 1985 года в сквере напротив Омского транспортного института (ныне ОмГУПС) обнаружили тело Аркадия Кутилова. Обстоятельства его смерти остались невыясненными. В последние годы жизни поэт бродяжничал. Тело Аркадия Кутилова в морге осталось невостребованным, его похоронили в общей могиле на Ново-Южном кладбище.