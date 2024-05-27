Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Взрыв высшего балла произошел на Солнце. Повлияет ли на Землю

Взрыв высшего балла произошел на Солнце. Повлияет ли на Землю

27 мая 2024, 11:24
Фото: Город55
Астрономы рассказали о новой вспышке на Солнце. Ждать ли магнитных бурь? Подробности — в материале Города55.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что взрыв начался примерно в 10:05 по московскому времени. Его слова приводит РИА Новости.

Мощность вспышки астрономы оценивают на высший балл — Х. По оценке Богачева, вспышка могла случиться в одной из новых областей Солнца. Она пока расположена на обратной стороне звезды, но будет приближаться к Земле. Ученые уже могут видеть ее из-за края.

У активных центров на обращенной к планете стороне Солнца нет достаточной энергии для такой вспышки, отмечает специалист. На Земле, вероятнее всего, это не отразится, потому что эпицентр расположен далеко.

Однако в случае приближения этой области к Земле потоки солнечных частиц могут долететь до планеты. Если это произойдет, то последствия солнечной вспышки отразятся на Земле в ближайшие выходные. Соответствующие прогнозы делают астрономы.

Не исключено, что в начале лета магнитосфера Земли будет возбужденной из-за активности на Солнце. В расписании магнитных бурь на июнь 2024 года указано, что колебания будут 9 и 11 числа, но уровня слабой магнитной бури (G1) они не достигнут, отражается в долгосрочном прогнозе Лаборатории астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики.

Фото: Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики.

Стоит сказать, что магнитные бури значительно влияют на нервную систему человека. Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов отмечает, что в период магнитных бурь после солнечных вспышек вероятно усиление конфликтов между людьми из-за ухудшения самочувствия.

Какие последствия майских вспышек на Солнце для Земли
Узнать подробнее
Какой урон нанесла Земле сильнейшая магнитная буря в мае
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Наука#Здоровье#Россия#Новости#Вспышки на солнце#Солнце#Магнитная буря#Активность на солнце#Магнитные бури#Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики
Подпишитесь
Жуткие ливни, паводок и спасение деревьев. Главные темы недели
Вчера, 10:10
Скрывшийся после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
Сегодня, 05:55
Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей
Сегодня, 05:24
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
Сегодня, 04:49
С продлением. В Омской области в пять раз урезали срок полномочий бизнес-омбудсмена
Сегодня, 10:27
Житель Томска стал миллионером благодаря «Пятёрочке»
Сегодня, 11:11
"