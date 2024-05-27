Взрыв высшего балла произошел на Солнце. Повлияет ли на Землю

Не исключено, что в начале лета магнитосфера Земли будет возбужденной из-за активности на Солнце. В расписании магнитных бурь на июнь 2024 года указано, что колебания будут 9 и 11 числа, но уровня слабой магнитной бури (G1) они не достигнут, отражается в долгосрочном прогнозе Лаборатории астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики.