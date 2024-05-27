Взрыв высшего балла произошел на Солнце. Повлияет ли на Землю

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что взрыв начался примерно в 10:05 по московскому времени. Его слова приводит РИА Новости.
Мощность вспышки астрономы оценивают на высший балл — Х. По оценке Богачева, вспышка могла случиться в одной из новых областей Солнца. Она пока расположена на обратной стороне звезды, но будет приближаться к Земле. Ученые уже могут видеть ее из-за края.
У активных центров на обращенной к планете стороне Солнца нет достаточной энергии для такой вспышки, отмечает специалист. На Земле, вероятнее всего, это не отразится, потому что эпицентр расположен далеко.
Однако в случае приближения этой области к Земле потоки солнечных частиц могут долететь до планеты. Если это произойдет, то последствия солнечной вспышки отразятся на Земле в ближайшие выходные. Соответствующие прогнозы делают астрономы.
Не исключено, что в начале лета магнитосфера Земли будет возбужденной из-за активности на Солнце. В расписании магнитных бурь на июнь 2024 года указано, что колебания будут 9 и 11 числа, но уровня слабой магнитной бури (G1) они не достигнут, отражается в долгосрочном прогнозе Лаборатории астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики.
Стоит сказать, что магнитные бури значительно влияют на нервную систему человека. Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов отмечает, что в период магнитных бурь после солнечных вспышек вероятно усиление конфликтов между людьми из-за ухудшения самочувствия.