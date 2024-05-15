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Какие последствия майских вспышек на Солнце для Земли

Какие последствия майских вспышек на Солнце для Земли

15 мая 2024, 12:22
Фото: Город55
Последние дни на Земле бушуют сильнейшие магнитные бури. Это происходит из-за серьезных вспышек на Солнце. К каким последствиям это может привести — в материале Города55.

Пока что магнитная буря на Солнце утихла, но есть вероятность, что она случится вновь. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, очередная волна должна быть в пятницу, 17 мая.

Старший научный сотрудник лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык рассказала, как магнитные бури могут сказаться на планете.

«Еще не все долетело до нас, что Солнце выбросило 8–9 мая. Сейчас буря несколько утихла, но магнитосфера возмущена. Активная область, которая породила вспышки, уже сместилась к краю Солнца и скоро скроется. Правда, показалась новая область. Не исключено, что она даст новые вспышки», — добавила специалист в разговоре с KR.RU.

Шлык сказала о правиле 27 дней. Пик активности на Солнце может повториться, что несет за собой новые природные катаклизмы.

По словам специалиста по ионосфере Владимира Полякова, июль или август могут быть особенно жаркими после холодного мая.

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