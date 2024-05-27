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Потребовал доклад. Бастрыкин заинтересовался отравлением школьников в Омской области

27 мая 2024, 05:18
Фото: Город55
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Бастрыкин потребовал предоставить отчет после отравления детей в Омской области

Следственный комитет Омской области начал проверку после информации об отравлении детей в школе Муромцевского района. Инцидент произошел в субботу, 25 мая. После школьного праздника на территории, недавно обработанной от клещей, некоторые ученики почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью.

Омский следком начал проверку после того, как в СМИ появилась информация об отравлении детей в школе Муромцевского района. Инцидент произошел в прошедшую субботу, 25 мая.

Оказалось, что после проведения школьного праздника на территории, которая недавно была обработана от клещей, некоторые ученики почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

После этого председатель Следственного комитета России поручил временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Омской области Владиславу Бражникову представить отчет о ходе проверки и собранных фактах.

Напомним, что в Бергамакской средней школе во время последнего звонка произошло нечто необычное: выпускники, закончившие учебный год, стали терять сознание. Однако представители администрации района описывают ситуацию иначе. По их словам, некоторые школьники почувствовали недомогание, но это не связано с обработкой территории от клещей.

Следком проверит информацию о массовом отравлении школьников в Омской области
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