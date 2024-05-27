Потребовал доклад. Бастрыкин заинтересовался отравлением школьников в Омской области

Напомним, что в Бергамакской средней школе во время последнего звонка произошло нечто необычное: выпускники, закончившие учебный год, стали терять сознание. Однако представители администрации района описывают ситуацию иначе. По их словам, некоторые школьники почувствовали недомогание, но это не связано с обработкой территории от клещей.