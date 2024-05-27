Потребовал доклад. Бастрыкин заинтересовался отравлением школьников в Омской области

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Омский следком начал проверку после того, как в СМИ появилась информация об отравлении детей в школе Муромцевского района. Инцидент произошел в прошедшую субботу, 25 мая.
Оказалось, что после проведения школьного праздника на территории, которая недавно была обработана от клещей, некоторые ученики почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.
После этого председатель Следственного комитета России поручил временно исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Омской области Владиславу Бражникову представить отчет о ходе проверки и собранных фактах.
Напомним, что в Бергамакской средней школе во время последнего звонка произошло нечто необычное: выпускники, закончившие учебный год, стали терять сознание. Однако представители администрации района описывают ситуацию иначе. По их словам, некоторые школьники почувствовали недомогание, но это не связано с обработкой территории от клещей.