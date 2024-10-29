gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Клещи

Выбрать дату
2024
Опасные укусы: в Омской области зафиксировали 13 случаев клещевого энцефалита
29 октября, 08:23
Опасность сохраняется. Клещи покусали почти четыре тысячи омичей с начал года
5 сентября, 13:10
Активно атакуют. В Омской области клещи покусали 3600 человек
Это данные по фактам обращения в травмпункты после укусов клещей. Неизвестно, сколько покусанных омичей не стали обращаться за помощью.
30 августа, 05:04
Не ходить босиком. В Омске начнут массовую осеннюю обработку от клещей
В течение этого времени жителям города рекомендуют избегать босоногих прогулок, а также не разрешать своим животных жевать траву и другие растения. Обработка продлится до октября.
23 августа, 08:29
Пострадали тысячи омичей. Что делать, если укусил клещ
19 августа, 05:33
В пределах нормы. Более трех тысяч омичей пострадали от укусов клещей в этом году
19 июля, 11:54
Большинство заражены боррелиозом. В 2024 году с омичей сняли почти 2,9 тысяч клещей
21 июня, 09:04
С начала года клещи укусили более 2,5 тысяч жителей Омской области
14 июня, 12:32
Потребовал доклад. Бастрыкин заинтересовался отравлением школьников в Омской области
27 мая, 05:18
Следком проверит информацию о массовом отравлении школьников в Омской области
26 мая, 12:38
Без заражений. С начала года от укусов клещей пострадали более полутора тысяч омичей
По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших от укусов клещей в этом году не превышает средних значений.
25 мая, 06:57
Мифы о клещах: заявления биолога о поведении гадких паразитов
Голодные клещи вовсю нападают на людей. Опасные членистоногие поджидают людей в парках, лесах и во дворах. Когда пик их активности и как охотятся кровососы? Ответы — в материале Города55.
20 мая, 19:46
Пострадали 764 взрослых и 426 детей. С начала года с омичей сняли более тысячи клещей
17 мая, 06:17
Не на все вопросы получил ответ. Мэр Омска Шелест проверил парк 30-летия ВЛКСМ
Руководителю парка предстоит определиться, «хозяин» он или «лесоруб, бездумно машущий топором».
23 апреля, 13:03
Где делают прививку от клеща в Омске
23 апреля, 09:53
Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей
23 апреля, 03:48
Аномальная жара, появление клещей и небезопасная молочка. Омск сегодня
4 апреля, 14:26
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
4 апреля, 04:16
Сезон открыт. В Омске началась подготовка к обработке парков от клещей
26 марта, 06:28
2023
Опасность есть до сих пор. Стало известно, сколько омичей пострадали от укусов клещей
27 сентября 2023, 10:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика