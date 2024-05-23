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Омичей предупредили о скором изменении схемы движения автобусного маршрута №69

В Омске временно изменится схема движения популярного автобусного маршрута

23 мая 2024, 10:39
Фото: 1MI

Омичей предупредили о скором изменении схемы движения автобусного маршрута №69

Об этом сообщили в департаменте транспорта, изменения связаны с проведением аварийных работ на сетях водоснабжения.

В департаменте транспорта омской мэрии сообщили, что автобусный маршрут №69 («ПО Иртыш — улица Стрельникова») временно поменяет схему движения. Причина — проведение аварийных работ АО «Омскводоканал» на участке улицы Вокзальной.

Так, из схемы движения автобусов исключается участок улиц Карбышева, Уральской, Вокзальной и проезд через остановку «Железнодорожная больница».

«Приносим извинения за временные неудобства! О возобновлении движения по маршруту №69 по установленной схеме будет сообщено дополнительно», — сообщили в дептрансе.
Фото: Администрация Омска

Напомним, что сегодня схема движения изменилась и не Ленинградском мосту. Корректировки коснутся транспорта, который едет из Кировского округа в центр города.

Готовность 98%. В Омске снова изменили схему движения на Ленинградском мосту
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Маршруты#Новости#Маршрут#Пассажирский транспорт#Изменение#Транспортная сеть#Изменение движения
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