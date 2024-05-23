В Омске временно изменится схема движения популярного автобусного маршрута

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В департаменте транспорта омской мэрии сообщили, что автобусный маршрут №69 («ПО Иртыш — улица Стрельникова») временно поменяет схему движения. Причина — проведение аварийных работ АО «Омскводоканал» на участке улицы Вокзальной.
Так, из схемы движения автобусов исключается участок улиц Карбышева, Уральской, Вокзальной и проезд через остановку «Железнодорожная больница».
«Приносим извинения за временные неудобства! О возобновлении движения по маршруту №69 по установленной схеме будет сообщено дополнительно», — сообщили в дептрансе.
Напомним, что сегодня схема движения изменилась и не Ленинградском мосту. Корректировки коснутся транспорта, который едет из Кировского округа в центр города.