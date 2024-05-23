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Изменение движения

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Май
В Омске временно изменится схема движения популярного автобусного маршрута
Об этом сообщили в департаменте транспорта, изменения связаны с проведением аварийных работ на сетях водоснабжения.
23 мая, 10:39
Апрель
Для разгрузки участка. На Левом берегу светофоры начнут работать по новым правилам
На омском левобережье светофоры изменят режим работы, нововведения коснутся светофорного объекта на перекрестке улиц Перелета и Степанца.
1 апреля, 10:22
Март
24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта
21 марта, 08:43
Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта
21 марта, 08:25
Август 2023
Хитрость удалась. К прежней схеме движения вернется еще одна омская маршрутка
23 августа 2023, 10:50

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