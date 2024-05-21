Наказания не последовало. Поврежденные деревья в омском сквере попробуют спасти

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Мэр Омска Сергей Шелест все-таки посетил Городской сад, в котором строители во время благоустройства повредили корни и стволы лиственниц.
«Хорошее дело омрачилось новостью о том, что при проведении работ строители повредили корневую систему нескольких лиственниц», — написал в своем телеграм-канале Шелест.
У поврежденных лиственниц мощная, максимально разветвленная и глубокая корневая система. Поэтому агрономы, которые присутствовали во время осмотра деревьев, пообещали, что их можно сохранить. Для этого нужно оперативно закрыть «оголенные и раненые корни» и приступить к активному поливу с применением удобрений. К середине июня станет понятно, удалось ли спасти деревья и в каком состоянии они находятся.
Если все же какое-то из деревьев погибнет, подрядчик — компания «Сибдор» Лазара Погосяна — должен будет бесплатно заменить его на несколько крупномеров этой же породы. Никакого серьезного наказания за неаккуратное благоустройство «Сибдор», видимо, не понесет. Напомним, что за благоустройство территории в границах проспекта Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито фирма получит 199,5 млн рублей.