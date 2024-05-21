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Театральный сквер

Наказания не последовало. Поврежденные деревья в омском сквере попробуют спасти

21 мая 2024, 12:00
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста
Театральный сквер

Поврежденные строителями деревья в омском сквере пообещали спасти и сохранить

Только к середине июня станет понятно, чем увенчалась операция по спасению деревьев на территории Городского сада.

Мэр Омска Сергей Шелест все-таки посетил Городской сад, в котором строители во время благоустройства повредили корни и стволы лиственниц.

«Хорошее дело омрачилось новостью о том, что при проведении работ строители повредили корневую систему нескольких лиственниц», — написал в своем телеграм-канале Шелест.
Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

У поврежденных лиственниц мощная, максимально разветвленная и глубокая корневая система. Поэтому агрономы, которые присутствовали во время осмотра деревьев, пообещали, что их можно сохранить. Для этого нужно оперативно закрыть «оголенные и раненые корни» и приступить к активному поливу с применением удобрений. К середине июня станет понятно, удалось ли спасти деревья и в каком состоянии они находятся.

Если все же какое-то из деревьев погибнет, подрядчик — компания «Сибдор» Лазара Погосяна — должен будет бесплатно заменить его на несколько крупномеров этой же породы. Никакого серьезного наказания за неаккуратное благоустройство «Сибдор», видимо, не понесет. Напомним, что за благоустройство территории в границах проспекта Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито фирма получит 199,5 млн рублей.

Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Благоустройство#Деревья#Жалобы#Подрядчик#Новости#Строители#Сквер
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Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
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