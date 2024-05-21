Наказания не последовало. Поврежденные деревья в омском сквере попробуют спасти

У поврежденных лиственниц мощная, максимально разветвленная и глубокая корневая система. Поэтому агрономы, которые присутствовали во время осмотра деревьев, пообещали, что их можно сохранить. Для этого нужно оперативно закрыть «оголенные и раненые корни» и приступить к активному поливу с применением удобрений. К середине июня станет понятно, удалось ли спасти деревья и в каком состоянии они находятся.