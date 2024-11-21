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Экстремизм

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2024
В Омске раскрыли банду неонацистов
Молодые люди, среди которых были поклонниками российской имперской символики, придерживались экстремистских убеждений.
21 ноября, 09:01
18-летний омич оставил комментарий в соцсети и попал в список экстремистов
23 мая, 13:10
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
14 марта, 05:04
2023
В Омской области приняли закон о проведении выборов в условиях военного положения
8 декабря 2023, 02:54
Орудовали на улицах. В Омске отправили за решетку компанию молодых экстремистов
Изначально их хотели отправить на исправительные работы, но суд последней инстанции изменил приговор.
9 ноября 2023, 12:14
На 22-летнего омича возбудили уголовное дело за государственную измену
Попутно на подозреваемом еще два материала, — за участие в террористической деятельности и умышленное уничтожение чужого имущества.
25 августа 2023, 10:11
Омичи в списке террористов и экстремистов. Рассказываем, кто они
16 апреля 2023, 12:24
По тысяче с каждого. Двух омичей оштрафовали за плакат с перечеркнутой «лимонкой»
Суд посчитал, что такая символика призывает к насильственной смене конституционного строя.
3 марта 2023, 04:32
2022
Кастеты, ножи и пистолет. Двое омичей готовили экстремистские нападения на людей
Молодые люди высказывали враждебные оценки в адрес других людей, оправдывали фашизм и готовили нападения на граждан.
22 декабря 2022, 05:10
В Омске за создание экстремистского сообщества осудят двух 19-летних парней
19-летним омичам грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.
8 декабря 2022, 12:06
Пропаганда тюремных понятий довела омича до пяти лет колонии
Мужчину признали виновным в экстремистской деятельности.
24 ноября 2022, 06:32

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