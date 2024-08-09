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2024
Омич проведет три года в колонии за оправдание действий «норвежского стрелка»
9 августа, 09:13
18-летний омич оставил комментарий в соцсети и попал в список экстремистов
23 мая, 13:10
Комментатор Губерниев снова высказал недовольство работой омского аэропорта
10 февраля, 12:47
2023
Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков прокомментировал послание президента
Дмитрий Ушаков прокомментировал послание президента к Федеральному собранию в контексте развития экономики Омской области.
25 февраля 2023, 08:27
Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ
Специалисты продолжают работать на объектах.
19 февраля 2023, 08:50
2022
Правительство Омской области отреагировало на введение режима базовой готовности
В Омской области введен режим базовой готовности. Губернатор посоветовал быть ответственными и не паниковать.
20 октября 2022, 07:53

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